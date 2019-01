Strahlend stellten sich erfolgreiche Teilnehmer, Verantwortliche - auch des Projektträgers - sowie Partner nach der Übergabe der Zertifikate zum Gruppenbild auf. Fotos: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Drei Jahre lief in Quakenbrück das Projekt „Pin – Berufliche Perspektive in der Neustadt“, das Arbeitssuchenden Chancen eröffnen sollte für Stellen in der Pflege oder in haushaltsnahen Dienstleistungen. Das erfreuliche Ergebnis: Rund 30 Teilnehmer konnten in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden.