Quakenbrück. Dass er im Anschluss an manche rasante Darbietung nach Luft rang, war verständlich, hielt er doch auch das Publikum 90 Minuten lang in Atem: Zauberer Ralph Hanheide holte mit der Show „Magic Impossible“ zum vierten Male die große Welt der Magie in die Kleinstadt Quakenbrück, spektakulär, geheimnisvoll, verwirrend – unmöglich eben.

Das Publikum folgte gebannt den Tricks und genoss später die Musik der Gruppe Rocktools, der ehemaligen Vorband der Scorpions. Ein Mitternachtsfeuerwerk rundete das Programm ab.

„Impossible“ waren nicht nur die Tricks, die Ralph Hanheide sich international – sogar in Las Vegas – beschafft. Unmöglich war es auch, sich der Faszination der Show zu entziehen. „Slicer“ war das erste grausame Stück, aber Jennifer Ebenhardt, Valeria Gorban, Jesica Kaul, Mara Weymann und Hanheides Ehefrau Beate machten furchtlos bei den Zaubertricks mit. Der Magier sperrte eine seiner Assistentinnen in einen Holzkasten, durchschnitt diesen mit eisernen Blechen und löste die Frau, die lange verzweifelt aus ihrem Sarg gewinkt hatte, offenbar in dem Moment in Luft auf, als er die Einzelteile auseinanderzog. Als das Opfer mit strahlendem Lächeln wieder auftauchte, konnte man fast nur an Zauberei glauben.

Es ging oft stakkatoartig zu auf der 180 Quadratmeter großen Bühne, begleitet von dramatischen Klängen, Rauch und Flammen. Musste man sich beim „Tic Tac Toe“ mit Saalkandidat Claus Peter Poppe zum Glück nur das Gehirn zermartern, so ging es bei „Pierced“ (Durchbohrt) schon blutrünstiger zu, natürlich nur scheinbar.

Tief ins Fleisch geschnitten wurde mehrfach – so bei „Mismade Illusion“. Auch die „Stretched Lady „ musste durchgetrennt sein – wie sonst sollten die Hände in ihrem engen Gefängnis weit oben, der Kopf aber nach rasantem Fall plötzlich ganz unten herausschauen können.

Geschwindigkeit ist keine Hexerei? Doch, denn das hohe Tempo in der Show ist gewollt: Die Illusionen sollen undurchschaubar bleiben – schließlich hat die Zunft der Magier einen Ehrenkodex. Der Zauberer zersägte zwar keine Jungfrau, aber brennende Metallspieße setzte er beim „Fire Spiker“ skrupellos ein. „Excalibur“ mit der Quälerei im Glaskasten ist bereits ein Klassiker. Auch seine Halb-Schwester, wie Hubert Schwertmann als Moderator das menschliche Beinpaar nannte, das ihm einen Tisch mit frischem Bier hereinschob, hatte kein leichtes Leben.

Dass der Beifall oben auf der Bühne vielleicht mal nicht ankam, lag nur an den lauten Boxen. Perfekt agierte das Team mit Alexander und Sebastian Bobe, Steffen Hermes und Magnus Theisling, der virtuos Piano spielte, als der Magier das „Puzzle seines Lebens“ präsentierte. Glück, Sorgen, Freundschaft, Liebe und kleine Geheimnisse enthielt der Rahmen, der wahrlich ein „Passepartout“ war, egal wie viele Stücke er entnahm und wieder zusammenfügte.

Anzeige Anzeige

Nach der Pause ging es mit „Love is in the Air“ von John Paul Young als Auftakt zum Livemusik-Programm der populären Band Rocktools weiter. Viele begeisterte Tänzer hätten fast den Anbruch des neuen Jahres versäumt – wenn sie nicht das Feuerwerk vor den Toren der Arena knatternd daran erinnert hätte.