Quakenbrück. Die Feiertage zum Jahreswechsel sind die richtige Zeit für eine Städtereise, und sei es eine musikalische. Beim traditionellen Neujahrskonzert der Quakenbrücker Musiktage waren die musikalischen Gegensätze nach dem Motto „Europa, wie es singt und lacht“ breit gestreut.

Und es gab etwas zu feiern, denn das Neujahrskonzert der Quakenbrücker Musiktage erlebte an diesem Abend seine 25. Auflage in Folge. Die blendend aufgelegte und wandlungsfähige Slowakische Sinfonietta Zilina unter Leitung von Oliver von Dohnányi mit den beiden international erfolgreichen Solisten Kayo Hashimoto (Mezzosopran) und Stanislav Masaryk (Trompete) servierten ein ebenso reichhaltiges wie spannendes Reiseprogramm. Viele Stücke des Abends zählten zum Bekanntesten des Repertoires, und das Nebeneinander von feurigem Temperament und Melancholie fesselte das Publikum in der Aula des Artland-Gymnasiums.

Da wurde zum Tanz aufgespielt, Fernweh geschaffen und nicht zuletzt ein Stückchen Nostalgie vermittelt. Der von früheren Konzerten her als Dirigent bestens bekannte Volker Schmidt-Gertenbach führte humorvoll entlang der „Reiseroute“. So gab er schmunzelnd bekannt, dass ein Werk des Briten Edward Elgar, Brexit bedingt, aus dem Programm genommen werden musste und Franz Lehár nun endlich „Gema-frei“ sei.

Schwungvolle Wiedergaben ohne „Schminke

Gleich zu Beginn schlug Julius Fuciks Marsch „Einzug der Gladiatoren“ den Weg in die k.u.k.-Monarchie. Weiter führte die Reise nach Frankreich mit dem berühmten „Can-Can“ aus Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“. Die Slowakische Sinfonietta erbrachte dabei den Beweis, dass Offenbachs Musik nur dann gedeihen kann, wenn sie mit Witz, Ironie und Gefühl gebracht wird. Überhaupt erwies sich das Orchester als ein Glücksgriff. Es erfüllte alle Ansprüche und bescherte mit fein aufeinander abgestimmten Musikern klare, schwungvolle Wiedergaben ohne zusätzliche „Schminke“. Dabei präsentierte sich die Sinfonietta nicht nur als einfühlsamer Begleiter der beiden Solisten, sondern wartete zudem mit populären Werken von Antonin Dvoráks Slawischem Tanz Nr. 10 op. 72, Johannes Brahms‘ Ungarischem Tanz Nr. 5 und Gioachino Rossinis Ouvertüre zum „Barbier von Sevilla“ auf. Besonders pointiert gelang dabei der „Gold und Silber“-Walzer von Franz Lehár.

Einen starken Anteil am Gelingen des Konzertes hatten die Solisten. So empfahl sich Kayo Hashimoto mit warm-dunklem Timbre und verführte als Rosina mit der Arie „Una voce poco fa“ aus dem „Barbier von Sevilla“ und leicht perlenden Mezzo-Koloraturen. Auch Pablo Lunas wohlbekannte feurig-spanische Zarzuela „De Espana vengo“ aus „El nino judio“ hatte sie im Reisegepäck. Doch die Künstlerin brach mit Robert Stolz‘ „Spiel auf deiner Geige“ aus „Venus in Seide“ und vor allem mit „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ aus Franz Lehárs „Giuditta“ auch eine Lanze für die Operette.

Mit Ideenreichtum und Virtuosität

Dann der zweite Solist des Abends: der junge Trompeter Stanislav Masaryk. Er überzeugte technisch souverän, stilsicher und dynamisch sensibel mit dem berühmten Rondo aus Johann Nepomuk Hummels Trompetenkonzert. Jean-Baptiste Arbans berühmter „Karneval von Venedig“, dessen Hauptmotiv hierzulande eher mit dem Lied „Mein Hut, der hat drei Ecken“ in Verbindung gebracht wird, wurde für ihn zum wahren Bravour- und Paradestück. In verschiedenen Variationen zauberte er in witzig-virtuoser Weise aus dem ebenso brillanten wie rasanten und atem- wie fingertechnisch gleichermaßen schwierigen Stück mal unglaublich schnelle, dann wieder sanfte und freundliche Klänge.

Zum Ausklang wurde ein Medley aus Frederick Loewes „My fair lady“ serviert, das jedoch zweifellos in die mehr „europäische“ Linie des Musicals gehört. Wie die Wiener Operette setzte es auf zugkräftige und eingängige Melodien, welche die Slowakische Sinfonietta Zilina in duftig-leichter Manier umzusetzen verstand. Zurück in k.u.k.-Gefilde ging es schließlich mit dem unverwüstlichen „Radetzky-Marsch“. In jedem Fall wurde das Publikum durch dieses ideen- und facettenreich zusammengestellte Neujahrskonzert charmant und wohlklingend unterhalten und bedankte sich folgerichtig mit herzlichem und lang anhaltendem Beifall.