Badbergen. Die Gemeinde Badbergen hat am östlichen Ortsrand gut sechs Hektar Ackerland gekauft. Die soll in ein Wohngebiet umgewandelt werden. Wenn alles klappt, könnte 2020 die Vermarktung beginnen.

„Das war die teuerste Unterschrift in meiner bisherigen Amtszeit“, kommentierte Badbergens Bürgermeister Tobias Dörfler den Grundstückskauf. Den hatte der Gemeinderat im nicht öffentlichen Teil der Dezember-Sitzung beschlossen, tags darauf ging es zum Notar. Inzwischen ist der Vertrag besiegelt.

Faire Verhandlungen

Die Verhandlungen mit dem Eigentümer der Fläche hätten sich über ein Jahr hingezogen, „sie waren stets fair“, so Dörfler. Den genauen Kaufpreis nennt er nicht, sagt aber, dass er angemessen und nicht überhöht sei. Ein Blick in den Etat 2019 verrät, dass Badbergen für alle geplanten Grundstückskäufe insgesamt rund 1,6 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Gebiet liegt in der Nähe des Ortskerns

Die sechs Hektar große Ackerfläche liegt am östlichen Badberger Ortsrand südlich des Mühlenwegs, westlich der Straße Zum Hasekamp und grenzt an einen schmalen Weg namens Sonnenhöhe an. Nach den Worten des Bürgermeisters ist sie „hochattraktiv“ und eignet sie sich hervorragend, um die Wohngebiete zu arrondieren und die bestehenden Quartiere miteinander zu verbinden. Vor allem: Das neue Baugebiet liegt in unmittelbarer Nähe des Ortskerns. Genau aus diesen Gründen hätten sich auch seine Vorgänger im Amt immer wieder darum bemüht.

Dörfler: Zukunft Badbergens in den Blick nehmen

„Jetzt können wir die Zukunft Badbergens in den Blick nehmen“, sagte Dörfler im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Größe der Fläche dürfte nach seinen Schätzungen ausreichen, um dort Baugrundstücke für de für die kommenden zehn bis 15 Jahre anzubieten. Zurzeit verfügt die Gemeinde Badbergen nur noch über einige wenige Grundstücke, die sie Interessenten anbieten könnte. Das sei auf Dauer zu wenig.

Änderung des Flächennutzungsplanes nötig

Bevor aber die Vermarktung überhaupt beginnen kann, muss die Gemeinde Badbergen das erworbene Gelände erst einmal baureif machen. Die Samtgemeinde Artland wird dazu den Flächennutzungsplan ändern und darin das Ackerland als Wohnbaufläche ausweisen. „Das Verfahren soll Anfang kommenden Jahres gestartet werden“, so Dörfler. Als nächster Schritt müsse die Gemeinde Badbergen dann einen Bebauungsplan aufstellen. „Wenn es klappt und gut läuft, könnte vielleicht schon 2020 mit dem Verkauf begonnen werden“, schätzt der Bürgermeister.

Fragen der Vergabe und Vermarktung klären

Auf den Gemeinderat sieht er noch einige Arbeit zukommen. Dieser müsse sich Gedanken über die Vermarktung machen, ob zum Beispiel eine Bank oder Sparkasse diese Aufgabe anstelle der Gemeinde übernehme. Zu klären sei auch, nach welchen Kriterien die Vergabe der Parzellen an Bewerber erfolgen solle, ob die Gemeinde Badbergen zum Beispiel eine Art Baukindergeld auflege, wie dies in anderen Nachbarkommunen der Fall sei. Dörfler: „Da brauchen wir kluge Entscheidungen.“

Anzeige Anzeige

Fragen der Ökologie und Energieeffizienz berücksichtigen

Während eines Ortstermins am Rand des Ackers, an dem auch Vertreter aller Ratsfraktionen teilnahmen, sprach sich Michael Szymanski dafür aus, bei der Planung des Gebietes Fragen der Energieeffizienz und der Ökologie zu berücksichtigen und eventuelle Vorgaben im Bebauungsplan zu formulieren. „Ganz wichtig ist, über die Art der Grundstücksvergabe nachzudenken und zu überlegen, wie die Vermarktung erfolgen soll“, so der Sprecher der Gruppe SPD/Grüne im Gemeinderat.