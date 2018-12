Quakenbrückerin spielt am Samstagabend mit in ZDF-Krimi „Ostfriesenblut“ MEC öffnen

Die Quakenbrückerin Ellen Müller spielt im ZDF-Krimi „Ostfriesenblut“ die Rolle der „Frau Siebert“. Foto: ZDF

Quakenbrück/Berlin. Sie hat großen Ehrgeiz, lebt und arbeitet in Berlin und München, steht noch am Anfang ihrer Schauspielkarriere und ist am Samstag, 29. Dezember, um 20.15 Uhr in einer ZDF-Fernsehproduktion zu sehen: Ellen Müller, aufgewachsen in der Burgmannstadt, wird im Krimi „Ostfriesenblut“ eine Nebenrolle spielen – an der Seite bekannter Darsteller, in deren Fußstapfen sie nur zu gern treten würde.