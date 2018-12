Die Band Rocktools begleitet die Besucher der Silvesterparty in der Quakenbrücker Artland Arena musikalisch ins neue Jahr. Foto: Rocktools

Quakenbrück. Am letzten Tag des Jahres gibt es in Quakenbrück nach drei Jahren Pause wieder eine Silvesterparty in der Artland Arena. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.