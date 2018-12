Quakenbrück. Seit 15 Jahren tourt Bäckermeister Thomas Krogmann in der Adventszeit durch soziale und pädagogische Einrichtungen. Mit Kindern und Erwachsenen stellt er dann Hexenhäuser aus Schokolade oder Lebkuchen her. Dafür nimmt er sich gerne Zeit, kein Weg ist ihm zu weit.

Auch in diesem Jahr hat er wieder viele Teilnehmer der Aktion mit seiner Weihnachtsbäckerei beglückt. Es ist immer ein Highlight, wenn Thomas Krogmann mit seinem roten Firmenwagen die Einrichtungen des Kinderhofes Merzen besucht. „Endlich bist du da, wir haben schon auf dich gewartet“, lautet die freudige Begrüßung des „Haribo-Mannes“. So wird der 40-jährige Quakenbrücker von vielen Bewohnern der privaten Kinder- und Sozialhilfeeinrichtung genannt. Denn er hat nicht nur duftende Bausätze für die Hexenhäuser dabei, sondern auch süße Leckereien und Spritzbeutel für die gemeinsame Adventsaktion.

Trotz der sieben Verkaufsstätten seiner Altstadtbäckerei nimmt sich der leidenschaftliche Bäcker und Vater zweier Kinder die Zeit, jeden Morgen die Platten für die Schokohäuser per Hand zu gießen und alles für seine jeweiligen Touren zu den verschiedenen Orten vorzubereiten. „Ich kenne mittlerweile alle Häuser, die Hälfte der Betreuer sowie viele Bewohner und ihre persönliche Lebensgeschichte. Daher habe ich einen guten Draht zu den Teilnehmern entwickelt und kann einen starken Bezug zu ihnen herstellen. Wenn sie mal keine Lust haben, hole ich sie aus ihren Zimmern und spreche sie persönlich an“, schildert Thomas, dass es ihm ganz wichtig ist, dass alle mitmachen.

Denn jede Aktion auf den Höfen ist immer anders. Krogmann weiß im Vorfeld nicht, was ihn jeweils im Alltag der Bewohner erwartet. „Da läuft kein Standard ab, da begegne ich nicht der puren Idylle. Viele der Bewohner haben Traumatisches erlebt, bevor sie zu den Kinderhöfen gelangt sind. Ein Grund mehr für mich, Freude zu schenken, was mir auch meistens gelingt“, schildert der Bäcker. Die einzelnen Aktionsnachmittage nähmen einen ganz individuellen Verlauf und seien zeitlich nicht begrenzt. „Es dauert so lange, wie es eben dauert. Mit manchen Kindern oder Erwachsenen spiele ich oft noch Fußball, auch wenn es schon dunkel ist“, lacht Thomas Krogmann.

Krogmann: Das ist für mich Weihnachten

Seine fröhliche Art wirkt mitreißend und verbreitet überall gute Stimmung. „Ich nehme mir für meine Teilnehmer viel Zeit, um keinen Druck zu vermitteln. Das ist für mich das Entscheidende“, erklärt er. Auch möchte er nicht belehren oder korrigieren, selbst wenn bei der Aktion gern genascht wird. Denn Zuckergussschlecken und Gummibärchen zu vertilgen sind hier natürlich erlaubt – die Bewohner sollen die Aktion nach Herzenslust genießen. Da werden kiloweise Plätzchen, Puderzucker, Schokolade und Süßigkeiten verarbeitet. Jeder soll „sein Hexenhaus“ nach eigenem Geschmack und Stil kreieren dürfen. „Das ist für mich Weihnachten, und ich bin in dem Moment der Nikolaus. Ich möchte mich aber nicht verstellen oder verkleiden, sondern echt und authentisch sein. Von den Teilnehmern kommt so viel zurück. Gerade zu Weihnachten möchte ich für andere Menschen da sein, die mich brauchen. Dabei kann ich eigene Probleme gut relativieren“, gesteht Thomas Krogmann.

2019 will er wieder auf Tour gehen

Während der Adventstouren ist er meistens im Osnabrücker Land, aber auch zu Orten in Nordrhein-Westfalen, im Oldenburger Münsterland und in Sachsen-Anhalt unterwegs. „Ich bin bisher trotz der vielen Baustellen immer gut durchgekommen, weil ich binnen durch das Land gefahren bin. Die Gegend im Osten ist oft nur dünn besiedelt, und das Wetter hat auch immer gut mitgespielt“, freut sich der Bäcker.

Einen „bleibenden Eindruck“ hinterließ er in diesem Jahr auch bei rund 60 Kindern des Familienzentrums St. Marien in Quakenbrück. Gemeinsam mit ihren Eltern verzierten sie viele schöne Lebkuchen- und Schokohäuser mit süßen Leckereien. Ebenso turbulent verlief die Adventsaktion mit Kindern von Nachbarn, Freunden und den eigenen Kindern der Familie Krogmann.

Und 2019? Da wird der Quakenbrücker Bäckermeister wieder unterwegs sein. Das hat Thomas Krogmann versprochen.