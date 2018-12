Quakenbrück. Für die Bürgermeister der vier Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Artland dürfte es ein Weihnachtsgeschenk gewesen sein: Landkreis Osnabrück und Samtgemeinde Artland überweisen den Kommunen noch in diesem Jahr 562.500 Euro. Damit können sie Altfehlbeträge aus den Vorjahren tilgen.

Das Geld fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern ist der Beitrag des Landkreises, der mit dieser finanziellen Strukturförderung wirtschaftliche Ungleichheiten mildern will. „Unwuchten“ nennt es Landrat Michael Lübbersmann. Soll heißen: Die Wirtschaftsstruktur im Osnabrücker Land ist höchst unterschiedlich, es gibt Kommunen, die dank Autobahnanschluss attraktiver sind für Gewerbeansiedlungen und die deshalb über ein sehr gutes Steueraufkommen verfügen und ihre Aufgaben spielend finanzieren. Daneben gibt es strukturschwächere Gebiete mit Kommunen, deren Steuerkraft viel geringer ist, weil die Voraussetzungen eben nicht so günstig sind.

Hilfe zur Selbsthilfe

„Mit der Strukturhilfe, die als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht ist, wollen wir gezielt Unterstützung in strukturschwachen Bereichen leisten“, erläutert Michael Lübbersmann, als er im Quakenbrücker Rathaus die Bescheide an die Gemeindevertreter überreicht. Mit dem Geld könnten aufgelaufene Fehlbeträge vergangener Haushaltsjahre getilgt werden. Die summieren sich (Stand Dezember 2016) in Badbergen auf rund 1,1 Millionen Euro, in Nortrup auf 2,6 Millionen Euro und in Quakenbrück auf rund 4,49 Millionen Euro. Menslage hat keine Schulden zu tilgen, die auf dem Girokonto aufgelaufen sind, bekommt aber ebenfalls Geld. Der Landrat lobt ausdrücklich, dass die Samtgemeinde Artland die Strukturhilfe mitfinanziert, zu den 450.000 Euro vom Kreis gibt sie rund 112.500 Euro dazu. Die Strukturausgleichsmittel von Kreis und Samtgemeinde sind für die vier Gemeinden aber auch mit einer Verpflichtung verbunden. Der Landkreis erwartet, dass sie künftig ihre Haushalte ausgleichen und darüber hinaus weitere Anstrengungen unternehmen. Eine nachhaltige Wirkung für die Etats kann laut Lübbersmann erreicht werden, wenn „auch gemeindeübergreifend Konsolidierungsprozesse“ angestoßen würden. Das könne heißen, dass sich Badbergen, Menslage, Nortrup und Quakenbrück bei der Erledigung von Aufgaben zusammentun.

Gespräche im Jahr 2019

Wie diese Verpflichtung umgesetzt werden könnte, will die Samtgemeinde mit ihren Mitgliedsgemeinden im kommenden Jahr klären, möglicherweise unter Beteiligung eines externen Beratungsbüros. „Das gehört zur kommunalen Selbstverantwortung“, sagte Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe. Für ihn sei es „ein Zeichen der Solidarität“, dass sich die Samtgemeinde finanziell beteilige, denn wie der Kreis habe sie eine Ausgleichsfunktion. Die angesprochenen Unwuchten gebe es auch im Artland, und diese müsse die Samtgemeinde auszugleichen versuchen. Der Diskussionsprozess werde Anfang 2019 angestoßen. Er sei gespannt auf das Ergebnis, sagte Poppe. Er machte aber auch deutlich, „dass die Politik entscheidet“, ob und wie die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert werden könne.

Zu den Zahlen: Die Gemeinde Badbergen erhält 87.500 Euro, Menslage 62.500 Euro, Nortrup 162.500 Euro und Quakenbrück 250.000 Euro. Bei der Berechnung spielten die Höhe der Altfehlbeträge und die Steuerkraftmesszahl eine Rolle.