Badbergen. Für alle Ü-60er, die noch immer das Echo des legendären „Beat-Clubs“ in sich tragen, bieten die Macher des Musiksommers Artland jetzt das perfekte Last-Minute-Geschenk an: ein Ticket für eine musikalische Zeitreise in die eigene Jugend.

Junge Leute, aufgepasst: Wenn sie nur wild genug sind, die eigenen Eltern (oder Großeltern), musikalisch eher zur Aufmüpfigkeit neigen und den klanglichen Mainstream mit Verachtung strafen, dann dürften Eintrittskarten für den „Beat-Club“, die aktuelle Cover-Show mit Livemusik des Westfälischen Landestheaters (WLT), das am Freitag, 21. Juni 2019, auf dem Hof Sickmann-Oldenhage in Badbergen gastiert, genau die richtige Entscheidung sein.

Biografie einer Generation geprägt

„Was der Beat-Club damals auch biografisch für uns bedeutet hat“, sinniert Musiksommer-Intendant Dieter Schlüwe, „das kann man sich heute, wo Musik ständig und überall verfügbar ist, gar nicht mehr vorstellen.“ Denn als am 25. September 1965 der erste Beat-Club in die damals doch recht biederen Wohnzimmer des Wirtschaftswunder-Bürgertums flirrte, wandte sich Radio Bremen ausdrücklich an alle „Halbstarken“ und präsentierte statt überzuckertem Heile-Welt-Schlager erstmals im deutschen Fernsehen ungezügelte Beatmusik. Und deren sich oftmals nicht weniger ungezügelt gebärdende Interpreten.

Schock für das Establishment

Ob die Beatles, die Rolling Stones, The Who, Deep Purple, Alice Cooper oder Jimi Hendrix – sie alle versetzten das Establishment immer dann, wenn Uschi Nerke, ihre Kollegen und die skandalträchtigen Go-Go-Girls auf Sendung gingen, mit Live-Auftritten in Angst und Schrecken und sorgten zugleich beim Nachwuchs für ekstatische Begeisterung. „Das war eine Musikmischung im Beat-Club, die die Gesellschaft verändert hat“, sagt Tankred Schleinschock, musikalischer Leiter des WLT. Gleichermaßen von der Musik der 1960er- und 1970er-Jahre wie aber auch von deren Wirkung auf eine ganze Generation fasziniert, beschäftigen sich der gebürtige Bremer, sein Schauspielerensemble und das Lippe-Saiten-Orchester schon seit Längerem intensiv mit dem Phänomen der jüngeren Musikgeschichte. Im vergangenen Jahr rissen sie mit der Buddy-Holly-Show das Publikum in Badbergen von den Stühlen.

Hof vermittelt authentische Club-Stimmung

Dass es auch am 21. Juni wieder zu ähnlich frenetischen Szenen auf dem Hof Sickmann kommt, ist mehr als wahrscheinlich. Gut möglich, dass es noch viel wilder wird, denn die lauschige Atmosphäre auf der urigen Hofstelle und der unmittelbare Kontakt zum Publikum, das alles vermittele eine durchaus authentische Club-Stimmung und komme dem Original-Beat-Club doch verblüffend nah, freut sich Schleinschock schon sichtlich auf den bevorstehenden Auftritt. Überhaupt sei der Hof Sickmann – anders als die Stadthallen, Schulaulen, Theater und Freilichtbühnen, in und auf denen er und seine Truppe sonst auftreten – „ein ganz einzigartiger Spielort“, ist er von dem ländlichen Ambiente des Musiksommers angetan.

Musiksommer Artland: Programm und Karten

Während das Konzert von Heinz Rudolf Kunze (19. Juni) bereits ausverkauft ist, sind zurzeit noch Karten für alle übrigen Veranstaltungen des Musiksommers Artland zu haben: Beat-Club-Cover-Show (21. Juni), Gitte Hænning (22. Juni), Sistergold (23. Juni). Die Karten kosten zwischen 22 und 42 Euro. Das Festival-Ticket für alle vier Hauptveranstaltungen kostet 110 Euro. Schüler, Studenten und Personen ab 60 Prozent Behinderung erhalten zehn Prozent Ermäßigung. Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern haben freien Eintritt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information in Quakenbrück sowie im Internet unter www.musiksommer-artland.de, www.deinticket.de oder www.nordwest-ticket.de.