Quakenbrück. Als landesbester Auszubildender bei den freien Berufen im Vermessungswesen ist Heinrich Nehrenhaus in Hannover ausgezeichnet worden. Die Freisprechung erfolgte in Rastede. Seine dreijährige Ausbildung zum Vermessungstechniker erhielt der Renslager im Vermessungsbüro Jens und Klaus Alves, die sich über den Erfolg freuen.

Am Tachymeter und anderen Vermessungsgeräten zeigte sich Heinrich Nehrenhaus bei der praktischen Prüfung im Amt für regionale Landesentwicklung in Meppen genauso fit wie beim anschließenden Fachgespräch in Hannover. Nach einem Praktikum im Stadtvermessungsamt Osnabrück hatte er 2015 seine Ausbildung begonnen.

Juniorchef: Mein erster Auszubildender

Nehrenhaus wurde in dem Quakenbrücker Vermessungsbüro im Innen- und Außendienst eingesetzt. Berufsschulunterricht und Unterweisungen im Katasteramt erfolgten in Osnabrück. „Heinrich ist mein erster Auszubildender“, sagt Juniorchef Jens Alves nicht ohne Stolz. „Besonders imponiert hat mir, dass er immer am Ball blieb, als er zwei Monate krank war. Er hat sich von der Berufsschule sogar den Schulstoff besorgt.“

Der frischgebackene Vermessungstechniker werde vom Büro unbefristet übernommen; sein Einsatzspektrum werde sich auch auf die Betreuung anderer Azubis und auf die Präsentation bei den Berufsinfotagen an der Oberschule Artland erstrecken.