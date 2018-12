Quakenbrück. Wettbüros können in der Altstadt nicht eröffnet und betrieben werden. Dafür hat der Stadtrat sieben Bebauungspläne geändert. Das Verfahren dauerte ein halbes Jahr.

In der jüngsten Sitzung fasste der Stadtrat für jeden Bebauungsplan den Satzungsbeschluss. Damit endete das Verfahren, womit sich der zuständige Ausschuss für Planen und Bauen und der Rat mehrfach beschäftigt hatten. In einer Sondersitzung im Sommer hatte der Rat beschlossen, mehrere Bebauungspläne in der Innenstadt zu ändern. Er wollte damit verhindern, dass sich in den Straßen der Altstadt neben Sexkinos, Nachtklubs und Spielotheken Wettbüros ansiedeln.

Satzungen mussten überarbeitet werden

Bereits Mitte der 1980er-Jahre hatte der Quakenbrücker Stadtrat „allgemein zulässige Vergnügungsstätten – Sexkinos, Nightclubs und Spielotheken“ – in den Kerngebieten der Langen Straße, der Kleinen Mühlenstraße, der Alençoner Straße und der Kleinen Kirchstraße ausgeschlossen. Das Problem: Der Bebauungsplan „Innenstadt“, in dem die Festsetzung damals getroffen wurde, gilt zwar weiterhin, allerdings sind die Regelungen im Zuge der Stadtsanierung in Teilen außer Kraft gesetzt worden. Inzwischen gibt es sechs weitere Bebauungspläne für das Gebiet der Innenstadt, in denen zwar die Ausschlusskriterien für „allgemein zulässige Vergnügungsstätten“ gelten, aber eben nicht explizit für Wettbüros.

„Missstände“ befürchtet

„Diese Ergänzung ist erforderlich, weil die Rechtsprechung den Begriff Vergnügungsstätte inzwischen weiterentwickelt hat“, erläuterte damals stellvertretender Stadtdirektor Frank Wuller. Allerdings könne die Stadt solche Vergnügungsstätten nicht grundsätzlich im kompletten Stadtgebiet verhindern. „Die substanzielle Möglichkeit muss erhalten bleiben.“ Das bedeutet: In Gewerbegebieten können Wettbüros eröffnen. Die Stadt Quakenbrück befürchtete damals wie heute „städtebauliche Missstände“, Wettbüros und andere Vergnügungsstätten könnten die Altstadt „herunterwirtschaften“, hieß es dazu im Rat.