Quakenbrück. Fünf Gottesdienste an drei Tagen: Für den Quakenbrücker Pastor Wolfgang Thon-Breuker ist Weihnachten mit reichlich Arbeit verbunden. Warum er den Stress dennoch nicht als störend empfindet und wie er die Feiertage verbringt, hat der Geistliche unserer Redaktion verraten.

Die Vorweihnachtszeit kommt dem Quakenbrücker Pastor Wolfgang Thon-Breuker jedes Jahr unendlich lang vor. Das liegt vor allem daran, dass sein Terminkalender im Dezember stets besonders voll ist. Neben den üblichen Gottesdiensten stehen dann weitere Veranstaltungen und Besuche in Altenheimen, Schulen und Kitas auf dem Programm. "Man hat einfach ständig mit dem Thema ,Weihnachten' zu tun. Überall gibt es Feiern", sagt der Geistliche, der seit 2012 Pastor der Kirchengemeinde St. Sylvester ist. Dass diese Zeit des Jahres auch reichlich Stress für ihn bedeutet, kann er nicht leugnen, so Thon-Breuker. Dennoch empfinde er diesen eher als positiv. In den Tagen vor Weihnachten sei seine Vorfreude sukzessive gestiegen, sagt er.

Von fröhlicher Stimmung angesteckt

Während andere Menschen die Feiertage ganz in Ruhe genießen können, so gehören sie für den Pastor zu den "Hauptkampftagen" im Jahr. An Heiligabend hält er gleich drei Gottesdienste ab, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist es jeweils einer. Traditionell sind die Kirchenbänke an Weihnachten stets deutlich dichter besetzt als im Rest des Jahres. Wolfgang Thon-Breuker genießt das. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich sehe, dass so viele Leute kommen und Weihnachten eine solche Bedeutung beimessen", sagt der Pastor. An der Weihnachtszeit gefällt ihm, dass die Menschen zum Großteil fröhlich und positiv gestimmt sind. "Von diesem Gefühl lasse ich mich immer gerne anstecken", sagt der Pastor. Druck, den vielen Menschen in der Kirche einen möglichst besinnlichen und schönen Gottesdienst zu bieten, verspüre er nach eigener Aussage nicht. Es sei vielmehr sehr schön, wenn die Gottesdienstbesucher gewisse Ansprüche und Erwartungen hätten – für ihn sei das eher ein Ansporn. (Weiterlesen: St. Sylvester in Quakenbrück behält Pastor und Gestalter)

Urlaub nach dem Fest

Neben den Gottesdiensten steht für Wolfgang Thon-Breuker an Weihnachten vor allem die Familie im Vordergrund. Seine drei Kinder besuchen ihn und seine Frau über die Feiertage. Richtig gefeiert wird aber erst am 26. Dezember, wenn der letzte Gottesdienst vorbei ist – mit Raclette. "Dann habe ich Ruhe", sagt der Geistliche und lacht. Die ganze Anspannung der vergangenen Tage falle von ihm ab. Und wie sieht es nach den Feiertagen aus? Thon-Breuker sei dann froh, wenn der ganze Weihnachtstrubel vorbei ist und er sich eine Pause gönnen kann. Die verbringt er traditionell nicht in Quakenbrück. Jedes Jahr verreisen er und seine Frau nach dem Fest, um sich zu erholen. Dieses Mal geht es für drei Wochen nach Indien.