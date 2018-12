Menslage. Etatberatungen in Menslage waren in der Vergangenheit nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. In diesem Jahr war das anders. Für 2019 sind die Aussichten aber nicht die allerschlechtesten.

In der letzten Sitzung in diesem Jahr hat sich der Rat der Gemeinde Menslage mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2019 beschäftigt. Verabschiedet wird das Zahlenwerk mit einem Volumen von 1,79 Millionen Euro Anfang des Jahres.

In den vergangenen Wochen sei das Zahlenwerk „heiß diskutiert“ worden, berichtete Bürgermeister Jürgen Kruse (SPD). Immer wieder sei die Aufstellung der zu erwartenden Erträge, der Aufwendungen und die geplanten Investitionen durchgesehen worden. Dass am Ende ein positives Jahresergebnis für 2019 – kalkuliert sind rund 4000 Euro – wahrscheinlich ist, sei letztlich dem Landkreis Osnabrück zu verdanken. „Die Senkung der Kreisumlage hilft uns weiter“, sagte er. Die werde im kommenden Jahr um drei Punkte gesenkt, ein Punkt bedeutet für Menslage 15.000 Euro, insgesamt also 45.000 Euro „Ersparnis“.

Keine Steuererhöhungen

Die Gemeindesteuern werden 2019 nicht erhöht, die Sätze bleiben bei der Grundsteuer A und B (370 Punkte) und der Gewerbesteuer (380 Punkte) unverändert. Überschaubar sind auch die Investitionen im Jahr 2019. 195.000 Euro will die Gemeinde für die Sanierung der Straße Herberger Zuschlag ausgeben, sie hofft hier auf Fördermittel aus dem ländlichen Wegebau. 19.000 Euro muss sie für den Breitbandausbau aufbringen, weitere 40.000 Euro werden für die Reparatur des Daches der Gemeindeverwaltung benötigt. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik kostet rund 55.000 Euro, hier erhält die Gemeinde rund 10.000 Euro als Zuschuss. Um diese Ausgaben zu finanzieren, will die Gemeinde rund 145.000 Euro an Krediten aufnehmen. „Diesen Betrag sollten wir in der Haushaltssatzung berücksichtigen. Ob wir das Geld brauchen werden, ist noch unklar“, ergänzte Verwaltungsvertreterin Gunda Bluhm in der Ratssitzung.

Kritik am Umlagesystem

Bürgermeister Jürgen Kruse wiederholte darin auch seine bereits mehrfach geäußerte Kritik am Finanzierungssystem niedersächsischer Kommune. Für Menslage sehe es so aus, dass die Gemeinde auf 100 Prozent ihrer Steuereinnahmen 104 Prozent Umlagen zahlen müsse. Das heißt im Klartext: „Wir zahlen drauf.“ Das müsse geändert werden, „weil die finanzschwachen Gemeinden auf Dauer nicht handlungsfähig sind“. Als Beispiel verwies er auf das weitläufige Straßen- und Wegenetz in Menslage, dessen Unterhaltung die Kommune fordere. „In Menslage sind wir nur in der Lage, die dringlichsten Arbeiten zu erledigen. Mehr ist mit diesem Haushalt nicht möglich.“

Etat wird Anfang 2019 verabschiedet

Viele Worte machten die Ratsmitglieder nicht. Johannes Heile (CDU) dankte der Verwaltung, „die den Haushalt drei- bis viermal umgekrempelt hat“. In den kommenden Wochen beraten die Fraktionen den Etatentwurf, der in der ersten Ratssitzung des neuen Jahres verabschiedet werden soll.