Quakenbrück. Musik, Magie und jede Menge gute Unterhaltung – das verspricht die Silvesterparty in der Artland Arena in Quakenbrück. Zum vierten Mal steht dann auch Hobbyzauberer Ralph Hanheide auf der Bühne. Nach dreijähriger Pause präsentiert er sein Programm „Magic Impossible“ mit neuen Illusionen.

Seit Oktober probt Hanheide mit seinen Assistentinnen die einzelnen Nummern. „An der Idee für die neue Show arbeite ich bereits seit November 2017“, berichtet er. Und er verhehlt nicht, dass die vielen Vorbereitungen nur deshalb schaffbar seien, weil ein starkes Team hinter ihm stehe. „Bühnen-Crew, Assistentinnen und viele fleißige Hände sind einfach unverzichtbar, damit alles gut aussieht. Das ist schon eine harte Arbeit“, lobt er das 20-köpfige Team.

Bühne ist 180 Quadratmeter groß

Die Illusionen und Zaubereien sind das eine, der erforderliche Rahmen dafür das andere. Die insgesamt 180 Quadratmeter große Bühne ist inzwischen gebaut, die Technik für gleißendes Scheinwerferlicht und guten Ton steht. Aus vielen Einzelteilen setzt sich nun das große Ganze zusammen.

„Heiße Phase“ beginnt nach Weihnachten

„Am Donnerstag nach Weihnachten beginnt dann die heiße Phase“, sagt Ralph Hanheide. Dann stehen Proben an, auch die vielen Spezial-Effekte, die es wieder geben wird, werden ausprobiert und getestet. „Es muss ja alles 100-prozentig zusammenpassen.“ Unterstützung bekommt Hanheide auch von der Burgmannskapelle Quakenbrück, in der er selbst Mitglied ist. Deren Musiker sorgen für die Dekorationen.

17 Programmpunkte

Über die Zaubershow selbst will der Quakenbrücker, der mit zehn Jahren einen Zauberkasten erhielt und seitdem einer Faszination erlag, nicht viel verraten. „Es wird 17 Programmpunkte geben, auch das Publikum wird einbezogen.“ Es habe ihm in den vergangenen Monaten „wahnsinnig viel Spaß“ gemacht, neue Illusionen zu entwickeln. In einer Nummer wird auch eine Metallkonstruktion eine buchstäblich gewichtige Rolle spielen. Die Zaubershow „Magic Impossible“ beginnt am Silvesterabend gegen 20.30 Uhr, durch das Programm führt erstmals Hubert Schwertmann.

Mit Silvestermenü, Musik und Feuerwerk

Der Jahreswechsel in der Artland Arena beginnt bereits um 18.30 Uhr. Wer sich anmeldet, kann das Silvesterdinner genießen, das das Team des Hotels „Oldenburger Hof“ um Koch Marcus Teepe serviert . Nach der Zaubershow steht die Band Rocktools auf der Bühne, die den Gästen vor und nach Mitternacht einheizen wird. Klar, dass um Punkt 0 Uhr über der Arena ein Silvesterfeuerwerk abgebrannt wird.