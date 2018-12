Quakenbrück. Dank der um drei Punkte gesenkten Kreisumlage weist der Haushalt 2019 der Samtgemeinde Artland ein ordentliches Plus aus. Kein Wunder also, dass alle Ratsmitglieder für den Etatentwurf stimmten.

„Wir freuen uns über dieses Ergebnis“, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Beckmann mit Blick auf das Zahlenwerk. Zur Erinnerung: Bei der Einbringung des Haushaltes stand im Ergebnishaushalt noch ein zu erwartendes Minus von 393.000 Euro zu Buche. „Die Verbesserungen sind natürlich nicht vom Himmel gefallen“, verwies Beckmann auf die Senkung der Kreisumlage, die nur durch das Verhandlungsgeschick der hauptamtlichen Bürgermeister erfolgt sei, dankte Beckmann dem Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe.

CDU: Peter im Glück

Dieser müsse sich ja wie „Peter im Glück“ fühlen, erklärte der CDU-Fraktionschef Dirk Kopmeyer in Anlehnung an Grimms Märchen „Hans im Glück“. Mit der Bezeichnung könne er sich durchaus anfreunden, räumte Poppe später ein. Weitere Parallelen zum Märchen, in dem Hans später seinen Goldklumpen verliert, wollte er freilich nicht ziehen. Zuvor hatte sich Poppe in der Haushaltsdebatte allerdings harsche Kritik von CDU und Grünen anhören müssen. Beide Fraktionen bemängelten das Planungs- und Kostenmanagement im Bereich der Kindertagesstätten. „,Peter im Glück‘ hat den Goldklumpen auf die Schulter gelegt bekommen und kann gemeinsam mit uns etwas daraus machen. Ich habe aber Bedenken, wenn man sich einige Projektverläufe des letzten Jahres anschaut, dass das gelingt. Dass Peter, ähnlich wie Hans, am Ende mit leeren Händen dasteht“, sagte Kopmeyer.

Kosten bei Kita-Erweiterung „aus dem Ruder gelaufen“

Neben der missglückten Vereinbarung mit dem Kirchenkreis Bramsche zur Übernahme der Architektenkosten für die geplante Kita auf der Bahnbrache in Quakenbrück waren die deutlichen Kostensteigerungen bei der Erweiterung der Kita St. Sylvester Thema. Die vorgelegte Kostenschätzung sei um 30 Prozent aus dem Ruder gelaufen, betonte Kopmeyer. „Das sind Kostenerhöhungen, die völlig aus dem Rahmen fallen“, ergänzte Grünen-Fraktionschef Andreas Henemann.

Poppe gegen Senkung der Samtgemeindeumlage

Seiner Forderung nach einer Senkung der Samtgemeindeumlage erteilte Claus Peter Poppe eine Absage. Unter den derzeitigen Bedingungen sei es keine Option, „an der Samtgemeindeschraube zu drehen“. Immerhin muss die Samtgemeinde aufgrund der großen Investitionen wie dem Neubau der Kita auf der Bahnbrache oder dem Neubau der Oberschule Artland einige Kredite bedienen. Dem Plus von 1,5 Millionen Euro bei Verwaltungstätigkeiten steht ein Minus von acht Millionen Euro aus Investitionstätigkeiten gegenüber.

28 Millionen Euro an Krediten

„Wir müssen in Zukunft sparsam sein, weil wir 28 Millionen Euro an Krediten zu bedienen haben“, warnte Jürgen Jellmann (FDP), während Andreas Maurer (Linke) eine Entlastung der Mitgliedsgemeinden durch die Senkung der Samtgemeindeumlage zwar generell für sinnvoll hält, „nicht aber bei diesen großen Investitionen“.