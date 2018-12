Quakenbrück. Im festlich geschmückten Saal des Hotels Pfauenhof haben mehr als 80 Kneippianer stimmungsvolle Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre erlebt. Passend zur Jahreszeit lautete das Motto der Adventsfeier „Zeit der Muße, Zeit der Ruhe“.

Nach Kaffee, Kuchen und Schnittchen führte Sigrun Grimm vom Kneipp-Verein Quakenbrück die Teilnehmer mit Texten des Fernsehmoderators Ludger Abeln in die ostfriesische Mentalität, das Weihnachtsfest zu feiern, ein. Auch Paula Finke brachte in altbewährter Manier mit außergewöhnlichen Weihnachtsgeschichten so manchen Zuhörer zum Schmunzeln.

Marlies Fiss bedankte sich im Namen des Teamvorstandes für die gute Beteiligung an den angebotenen Aktivitäten des vergangenen Jahres und erinnerte aus gutem Grund an den im März stattgefundenen Besuch der Heilpädagogischen Werkstätten in Bersenbrück. Denn schon damals sei dort der Auftrag zur Fertigung der hölzernen Sterne erteilt worden, die an diesem Nachmittag umrahmt von kleinen Texten zum Thema Stern auf den Tischen standen. Diese kleinen Ensembles sollten die Anwesenden auf die Weihnachtszeit einstimmen. Rita Vogel stellte kurz das neue Fahrtenprogramm vor. Sie ging insbesondere auf das Highlight, die sechstägige Fahrt nach Polen im Oktober 2019 ein.

Ehrung der langjährigen Vereinsmitglieder

Eine besonders angenehme Aufgabe übernahmen Mitglieder des Vorstandsteams bei den anstehenden Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder: 20 Jahre gehören Margret Hohnhorst, Erna Knue, Anneliese Sieve und Gisela Tewes bereits dem Kneipp-Verein an. Zwei Mitglieder, Christel Awissus und Dagmar König, halten dem Verein sogar schon 30 Jahre die Treue.

Als kleines Dankeschön wurden weihnachtliche Blumensträuße überreicht. Bei den langjährigen Mitgliedern müssen zwei Personen besonders erwähnt werden: Erna Knue, die bereits ein halbes Jahr nach Vereinseintritt die Wahl zur Schatzmeisterin annahm und dieses Ehrenamt 16 Jahre gewissenhaft ausübte. Fast unvorstellbar, heißt es in der Vereinsmitteilung, wie viel Kursabrechnungen, Fahrtenbuchungen, Rechenschaftsberichte und Steuererklärungen von Erna Knue in diesem Zeitraum bearbeitet werden mussten.

Unzählige Initiativen und viele neue Ideen

Aus familiären Gründen könne Dagmar König an der Adventsfeier nicht teilnehmen. Länger als 16 Jahre habe sie das Amt der 1. Vorsitzenden des Kneipp-Vereins ausgeübt und sei auch weiterhin im Beirat aktiv, heißt es weiter. Ohne Dagmar König stünde der Verein nicht da, wo er heute seinen festen Platz im Vereinsleben der Stadt einnimmt. Unzählige Initiativen, viele neue Ideen und deren oft schwierige Umsetzung in die Praxis seien ihr zu verdanken.

Mit einem nachdenklichen Gedicht zum Thema Weihnachtsgeschenke, vorgetragen von Friedel von Garrel, der die Veranstaltung musikalisch umrahmte, klang der besinnliche vorweihnachtliche Nachmittag aus.