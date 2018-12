Das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück soll eine Stiftungsprofessur für Digitalisierung erhalten. Archivfoto: Katharina Preuth

Quakenbrück/Osnabrück. Der Kreistag Osnabrück berät in seiner Sitzung am Montag, 17. Dezember 2018, über eine 750.000-Euro-Förderung für das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück. Mit dem Geld soll eine Stiftungsprofessur im Bereich der Digitalisierung finanziert werden.