Bei der häuslichen Pflege sind meist die Angehörigen gefragt. Das zeigt auch eine Befragung im Zuge des Projekt „“Sozialer Landkreis Osnabrück“. Symbolfoto: dpa

Quakenbrück. Pflege- und hilfsbedürftige Senioren in den Samtgemeinden Artland und Bersenbrück sehen bei der Versorgung in erster Linie ihre Ehepartner und Kinder in der Pflicht. Das ist eine Erkenntnis aus dem zweijährigen Projekt Sozialer Landkreis Osnabrück, kurz Solkos.