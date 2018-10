Quakenbrück/Osnabrück. Ohne große Dissonanzen verlief der jüngste Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump. Der Osnabrücker Karikaturist Fritz Wolf bemühte früher gern die Welt der Musik, um nicht nur das transatlantische Miteinander aufs Korn zu nehmen. Wie ihm das gelang, ist noch bis zum Sonntag, 4. November, im Stadtmuseum Quakenbrück in der Sonderausstellung „Fritz Wolf und die Musik“ zu sehen.

Lässig stehen Ronald Reagan und Helmut Kohl mit ihren Banjos auf der Bühne und besingen gut gelaunt sowie in „völliger Übereinstimmung“ 1982 die Weltlage. Dabei scheint der US-Präsident und Ex-Schauspieler in Cowboyhut und Westernstiefel den Ton anzugeben, während sich der deutsche Kanzler als Pfälzer Urgestein dem Musikstil und Erscheinungsbild seines Gegenübers wohl eher anpasst.

Ähnliches galt bereits für das Duo Jimmy Carter und Helmut Schmidt, das sich konzertierend und breit grinsend wiederum in „völliger Übereinstimmung“ eine Geige teilt. Während der Bundeskanzler das Instrument hält und mit der Linken für die Melodie sorgt, gibt der Chef des Weißen Hauses mit dem kunstvoll über die Saiten gleitenden Bogen den Takt vor.

Fritz Wolf liebte die Musik, vor allem Klassik und Jazz, und spielte privat leidenschaftlich gern Gitarre: ein Instrument, das ihn vor allem auf seinen Selbstbildnissen begleitet. Diese Liebe zur Musik spiegelt sich in seinen politischen Karikaturen: Da spielt der passionierte Pianist Schmidt schon mal vierhändig mit Ronald Reagan am Klavier, während der staatsmännisch auftretende spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker ??? als Regierender Berliner Bürgermeister den Dirigenten mimt. Hessens Ministerpräsident Holger Börner stimmt 1984 angesichts der ersten rotgrünen Koalition auf Landesebene einen grünen Beat an, während sich Angela Merkel und Friedrich Merz im Jahr 2000 in C-DUR-Harmonien üben.

Ob Stalin, Chruschtschow, Breschnew oder Gorbatschow: das Instrument der sowjetischen Chefkommunisten ist die Balalaika, deren wehmütiger Klang verschiedenste Befindlichkeiten spiegelt. Die „Bilder aus der Provinz“ im „stern“ nehmen die bisweilen Mitleid erregenden Auftritte ambitionierter Hausmusiker aufs Korn, spießen den Markt der Eitelkeiten unter den Zuhörern klassischer Konzerte auf oder lassen alte Herren rockigen Klängen lauschen. Den Osnabrücker Musikprofessor Hennig zeichnete Fritz Wolf sogar mehrmals: Vor den aus Bilderrahmen kritisch dreinblickenden Komponisten Bach, Mozart und Beethoven gibt er etwa Klavierunterricht nach jener von ihm selbst entwickelten Methode, die gruppenweise Übungsstunden ermöglicht.

1987 setzte Fritz Wolf eine echte Begegnung zwischen Rockmusik und Politik ins Bild: Mit dem innerdeutschen Aufschrei „Wir dürfen uns schließlich nicht von Udo Lindenberg die Show stehlen lassen!“ greifen Franz-Josef Strauß, Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher zur Schalmei, während der Panikrocker mit Honeckers Lieblingsinstrument in der Hand auf den Flieger nach Ostberlin zustrebt: Hier wird der Zeichner zum Propheten, denn erst nach der Wiedervereinigung wurde klar, welchen Einfluss Rockmusik auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs beim Fall der Mauer hatte: frei nach Fritz Wolfs zeichnerischem Bekenntnis aus demselben Jahr: „Rockmusik kennt keine Grenzen“.