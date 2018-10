Quakenbrück Bei optimalen Bedingungen und bestem Wetter führte der Hundesportverein Quakenbrück (HSV) auf der Platzanlage an der Dinklager Straße eine Begleithunde-Herbstprüfung durch.

Zunächst mussten alle Neueinsteiger eine theoretische Sachkundeprüfung ablegen, ohne die es nicht möglich ist, an der weiteren praktischen Prüfung teilzunehmen. Es folgten der Wesenstest der Hunde und die Identifikationskontrolle durch Auslesen der individuellen Chipnummern. Der Wesenstest beinhaltet die Unauffälligkeit gegenüber Menschen und anderen Hunden. Hier führt aggressives oder unsicheres Verhalten zur Disqualifikation.

Anschließend stellten sich Hunde und Halter einer Gehorsamsübung auf der Platzanlage, wobei die Leinenführigkeit und das freie Folgen ohne Leine vorgeführt werden. Ein verlässliches „Sitz“, „Platz“ und „Herankommen“ wird ebenso geprüft wie das Ablegen unter Ablenkung. Gestartet wird jeweils mit zwei Teams (Halter und Hund), wobei im Wechsel, ein Team den Hund ablegt und das andere vorführt. Alle angetretenen Teams meisterten diesen Prüfungsteil mit Bravour.

Im Anschluss daran ging es zum Straßenteil in die Innenstadt von Quakenbrück. Dabei werden die allgemeine Verträglichkeit der Hunde in Alltagssituationen und das vorausschauende, rücksichtsvolle Führen der Hunde durch die Halter in der Öffentlichkeit geprüft.

Richter Jens Siemer aus Bremen bestätigte bei der Auszeichnung der Prüflinge ein gutes Leistungsniveau auf dieser Prüfung.