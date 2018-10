Quakenbrück. In den vergangenen Jahren haben die Schulleiter des Artland-Gymnasiums Quakenbrück (AGQ) und der Oberschule Artland ihre Zusammenarbeit verstärkt. Wie und warum erläuterten Stephan Keppler und Hendrik Tenorth jetzt im Bildungsausschuss des Artländer Samtgemeinderates.

Da sitzen zwei, die an einem Strang ziehen – das wurde schon zu Beginn des Vortrages von AGQ-Direktor Stephan Keppler und Oberschulleiter Hendrik Tenorth in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Vereine der Samtgemeinde Artland deutlich. „Wir haben das Glück, dass wir fast zeitgleich angefangen sind und dass wir uns gut verstehen“, erklärte Tenorth, der seit Sommer 2015 die Oberschule Artland leitet. Zum Schuljahr 2016/2017 übernahm Keppler die Leitung des AGQ.

Seitdem forcieren beide Schulen die Zusammenarbeit. „Ziel ist es, die Schüler aus dem Artland im Artland zu halten“, betonte Tenorth. Und Keppler ergänzte: „Wir können alles vorhalten, was die IGS vorhalten.“ Einziger Unterschied sei die Versetzungsentscheidungen am Schuljahresende.

Ansonsten haben die Schulen für eine stärkere Durchlässigkeit gesorgt. „Durchlässiger geht schon bald gar nicht mehr“, so Keppler. Wenn ein Kind am Gymnasium Probleme habe, werde zunächst das Gespräch mit den Eltern gesucht, um Gründe für die schwachen Leistungen zu finden, erläuterte der AGQ-Leiter. Danach werde gemeinsam mit der Oberschule diskutiert, wo das Kind am besten aufgehoben sei. „Uns beiden liegt das Wohl der Kinder am Herzen“, betonte Keppler. „Einige Schüler brauchen etwas länger und starten dann bei uns voll durch“, ergänzte Tenorth, der klarstellte, dass die Durchlässigkeit auch andersherum funktioniere. Etwa ein Dutzend Schüler habe man von der Oberschule ans Gymnasium abgegeben. In einer Schnupperwoche lerne der wechselwillige Oberschüler das Gymnasium kennen. „Schon nach ein oder zwei Tagen ist klar, wo die Reise hingeht“, sagte Tenorth.

Auch im Schulalltag gibt es auf vielen Ebenen ein Miteinander, beispielsweise bei der gemeinsamen Portugiesisch-AG. Jüngstes Zeichen der Kooperation sei die Verleihung des Europapreises an die 20 Jugendlichen beider Schulen, die am Austausch mit Quakenbrücks polnischer Partnerstadt Dobre Miasto teilgenommen hatten.

Auch bei organisatorischen Dingen wie Hallen- oder Schwimmzeiten seien beide Seiten um flexible Lösungen bemüht, berichtete Keppler. Das gelte auch für die Sprachlernklassen für Flüchtlinge an der Oberschule, in denen auch die zugereisten Kinder vom Gymnasium intensiv Deutsch lernen und später wieder ans Gymnasium zurückwechseln.

Die Ausschussmitglieder waren angetan von der Arbeit der Schulleiter. „Ein sehr spannendes Modell der Kooperation“, lobte der Ausschussvorsitzende Paul Gärtner (SPD). Und Gerd Beckmann (SPD) ergänzte: „Es ist schön, dass es so gut läuft. Schade, dass es erst jetzt so läuft. Das hätten wir uns schon eher gewünscht.“