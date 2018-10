Quakenbrück. Unter dem Motto „Wege des Lebens“ standen der Abschlussgottesdienst und die feierliche Examensübergabe der Fachschule für Podologie in der Arche des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück (CKQ). Hier erhielten die acht Absolventinnen nach zweijähriger Vollzeit- oder dreijähriger Teilzeitausbildung ihre Zeugnisse.

Schulleiter Burkhard Bläsi dankte den Examinierten für ihr Engagement. „Es war eine schöne Zeit mit euch, wir waren fast so etwas wie eine kleine Familie. Mit der Ausbildung haben wir euch das Rüstzeug für euren Beruf gegeben, jetzt müsst ihr etwas daraus machen“, sagte er. Patienten könnten sich glücklich schätzen, dass wieder acht Podologen ihre Arbeit aufnehmen. Bläsi wies auch auf den großen Mangel an qualifizierten Podologen hin, der in Deutschland herrscht. Er dankte allen Beteiligten wie den Dozenten, den Mitarbeitern der Fußambulanz, den Seelsorgern und Lutz Penning für die musikalische Begleitung. Auch CKQ-Geschäftsführer Matthias Bitter gratulierte den Podologinnen zu ihrem Examen und wünschte einen erfolgreichen Start in das Berufsleben.

Lebenslanges Lernen

Podologen arbeiten nach ihrer zweijährigen Vollzeit- oder dreijährigen Teilzeitausbildung in Krankenhäusern, privaten Praxen oder auch Altersheimen. Immer wichtiger wird dabei das Aufgabengebiet Prävention. So können Podologen beispielsweise mit medizinischer Fußbehandlung viele ernste Fußerkrankungen bis hin zu Amputationen bei Diabetikern verhindern.

Nach der Ausbildung ist auch bei den Podologen lebenslanges Lernen gefragt. Viele nehmen Fortbildungsangebote zum Diabetes-Berater oder zum Wundexperten wahr, inzwischen gibt es auch einen Studiengang Podologie.