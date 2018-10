Badbergen. 100 Mitarbeiter der Foodservice Badbergen bangen um ihren Arbeitsplatz. Am Mittwoch hat die Geschäftsführung des zur Tönnies-Gruppe gehörigen Unternehmens Arbeitnehmern und Gewerkschaftsvertretern mitgeteilt, dass der Teilbereich Convenience, in dem küchenfertig bis verzehrfertige Lebensmittel wie Fertigschnitzel, Frikadellen oder Gemüseburger produziert werden, geschlossen wird.

In der Vergangenheit haben die ehemaligen Besitzer des Badberger Fleischbetriebes nur selten in neue Technik investiert, gemacht wurde immer nur das Nötigste. „Nach der Übernahme von Artland Convenience im Herbst 2017 wurde der Standort in den vergangenen Monaten kernsaniert“, erläutert Unternehmenssprecher André Vielstädte in einer Pressemitteilung. Durch den außerordentlichen Investitionsstau, insbesondere im Bereich der Convenience-Produktion, sei eine weitere Sanierung wirtschaftlich nicht tragbar. „Das ist ein Fass ohne Boden. Wir ziehen die betriebswirtschaftliche Reißleine“, sagte Vielstädte im Gespräch mit unserer Redaktion. (Weiterlesen: Tönnies-Gruppe investiert in Standort Badbergen)

„Wir haben gemeinsam mit Handelskunden in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, eine wirtschaftlich tragbare Produktion zu ermöglichen, leider jedoch ohne durchschlagenden Erfolg“, so Vielstädte. Innerhalb der Tönnies-Gruppe werde die Convenience-Produktion auf andere Standorte verteilt.

Die Geschäftsführung des Foodservice Badbergen habe bewusst früh und offen das Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern gesucht, um Spekulationen vorzubeugen und mit den Verhandlungen eines Interessensausgleichs zu beginnen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit der Schließung des Convenience-Bereiches setze man die angekündigte Sanierung des Unternehmens weiter um. Der zweite Unternehmensbereich – Rinderschlachtung und Rinderzerlegung – werde wie angekündigt weitergeführt. Insgesamt arbeiten am Standort Badbergen knapp 180 Mitarbeiter, davon rund 100 im Bereich Convenience.

Die Ankündigung der Schließung des Convenience-Bereiches kam für Uwe Hildebrand, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) überraschend. Vielmehr hatte Hildebrand gedacht, dass man weiter über eine Abspaltung über den Convenience-Bereich verhandelt. Seit einigen Wochen hatten Betriebsrat, Gewerkschaft und Unternehmensleitung über eine Ausgliederung der Abteilung verhandelt und um einen Interessensausgleich gerungen.

Nun sitzen alle Parteien im November wieder zusammen, um über einen Interessensausgleich für die 100 von der Schließung betroffenen Mitarbeiter zu sprechen. Unternehmenssprecher André Vielstädte konnte Kündigungen nicht ausschließen.

Ziel der NGG ist es, so Hildebrand, dass einige Mitarbeiter im Schlacht- und Zerlegebereich weiterbeschäftigt werden und gekündigte Arbeitnehmer eine ordentliche Abfindung erhalten.

Noch unklar ist, zu welchem Zeitpunkt der Convenience-Bereich endgültig geschlossen wird. Auch das soll im Zuge der Verhandlungen über den Interessensausgleich geklärt werden.