Quakenbrück Die Vorbereitungen für den Musiksommer Artland 2019 sind im vollen Gange. Nach den letzten Feiabstimmungen beginnt Anfang November der Vorverkauf für die Festivalveranstaltungen auf dem Hof Sickmann in Badbergen.

Wie immer dürfen sich die Musikfreunde in der Region aber auf internationale wie nationale bekannte Künstler freuen. Welche Künstler im nächsten Sommer ins Artland kommen, das verraten Musiksommer Intendant Dieter Schlüwe und Katharina Vater von der Wirtschaftagentur Artland noch nicht. Wohl aber, dass zum kommenden Jahr das Konzept des Musikfestivals leicht verändert wird. So soll das Programm mehr gebündelt werden. Nach dem Auftaktkonzert an einem Wochentag sollen die drei weiteren Konzertabende an einem Wochenende stattfinden. Außerdem wird es eine Veranstaltung für Kinde geben.

Im Vorverkauf, der Anfang November beginnen soll, werden neben Eintrittskarten für einzelne Veranstaltungen auch Festivaltickets für alle Konzertabende – ohne die Kinderveranstaltung – angeboten.