Quakenbrück. Die Stadt Quakenbrück will die Wohnbebauung an der Tilsiter Straße neu ordnen. Einen städtebaulichen Missstand wird die Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück als Eigentümerin der 74 Wohnungen beseitigen. Die Garagen werden abgerissen, neue Parkplätze entstehen an anderer Stelle.

Die beiden vorgelagerten Garagenhöfe an der Tilsiter Straße vor den Hausnummern 1, 3, 5, 7 und 9 sollen nach den Plänen der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück bis Mitte 2019 dem Erdboden gleichgemacht werden. Der Stadtrat begrüßt diese Pläne und hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden, der Baugenossenschaft dafür finanzielle Mittel aus dem Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“ zu gewähren.

Der Stand der Dinge: Im Juni 2017 hat die BGLO Wohnen GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück, die 74 Wohnungen in den Gebäuden Tilsiter Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie Berliner Straße 32, 36 und 38 gekauft. Sie erwarb die dreigeschossigen Häuser zum Preis von rund 2,3 Millionen Euro von einem niederländischen Finanzinvestor. Die Stadt Quakenbrück konnte damals von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, weil auch der westliche Teil der Neustadt im Sanierungsgebiet „Soziale Stadt“ liegt. Sie beauftragte die BGLO Wohnen GmbH mit dem Erwerb. Mit dem Kauf verpflichtete sich der neue Eigentümer, den städtebaulichen Rahmenplan für das Quartier umzusetzen.

Ziel: Wohn- und Lebensqualität steigern

Dieser sieht eine „maßvolle Reduzierung“ der Wohnungen vor. Das bedeutet: Einige Gebäude und die Garagenanlagen sollen in den kommenden Jahren abgerissen, andere Häuser um ein auf zwei Geschosse reduziert werden, um eine kleinteiligere Bebauung zu erreichen. Geplant ist zudem, die Görlitzer Straße zur Berliner Straße fortzuführen und das Wohnquartier mit einem zentralen Platz auszustatten. Ziel dieser und anderer Bemühungen ist, die Wohn- und Lebensqualität an dieser Stelle im Stadtteil Neustadt zu steigern. Das haben Stadt und Baugenossenschaft vertraglich vereinbart.

Das Vorhaben: Die BGLO GmbH hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr die Mietstruktur der Garagen angepasst und Pläne erarbeitet. Als Ersatz für die Garagenhöfe werden den Bewohnern Stellplätze auf einer Fläche westlich der verlängerten Görlitzer Straße zur Verfügung gestellt. Diese sollen bis Ende März 2019 gebaut werden. Den Abriss der alten Garagen – nach vorheriger ordnungsgemäßer Kündigung der Mietverträge – möchte die Genossenschaft bis Mitte 2019 erledigt haben.

Der Abriss der Garagen soll nach dem Willen des Rates komplett aus Mitteln des Sanierungsprogramms „Soziale Stadt“ finanziert werden, weil damit „wesentliche städtebauliche Ziele erreicht werden“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Die Stadt wird der Baugenossenschaft auch die Fläche für die neuen Parkplätze zur Verfügung stellen. Sanierungsmittel für die Stellplätze werden nicht fließen, weil es sich dabei um einen Neubau handelt. Die Investitionskosten könnten nach Meinung der Verwaltung durch die Vermietung erzielt werden.

Brüggemann: BHLO erfüllt uns einen großen Traum

Das sagt der Stadtrat: Jürgen Götting (CDU) begrüßte die Pläne der BGLO. Die baufälligen Garagen an der Tilsiter Straße glichen „besseren Müllhalden“, es sei an der Zeit, „endlich ein Zeichen zu setzen und den Bürgern zu zeigen, dass sich hier etwas ändern wird“. SPD-Fraktionschef Thomas Fisse und Grünen-Sprecher Andreas Henemann pflichteten ihm bei. Es sei an der Zeit, den Platz an der Tilsiter Straße umzustrukturieren. „Nach mehr als einem Jahr sollten wir langsam in die Realisierungsphase kommen“, sagte Henemann. Manfred Neebuhr (FDP) lobte die Baugenossenschaft als „guten Partner“, mit dem die Sanierungsziele in den kommenden Jahren in die Tat umgesetzt werden könnten.

Mit seinem Votum folgte der Stadtrat einer Empfehlung des Bauausschusses. Darin hatte Bürgermeister Matthias Brüggemann angemerkt, „dass die BGLO uns einen großen Traum erfüllt“. Mit der Neuordnung des Vorplatzes und der kleinteiligeren Bebauung würden wichtige Vorhaben des Sanierungsprogramms Realität.