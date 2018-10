pm/nor Quakenbrück. Wie fahrradfreundlich ist Quakenbrück? Das wollen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und das Bundesverkehrsministerium beim Fahrradklima-Test 2018 wissen. Radfahrer sind dazu aufgerufen, ihre Meinung abzugeben, ob Fahrradfahren in der Burgmannstadt Spaß oder Stress ist.

Nach zuletzt 2016 führen ADFC und das Bundesverkehrsministerium wieder eine Umfrage durch, bei der Bürger noch bis zum 30. November 2018 beurteilen können, wie fahrradfreundlich ihre Stadt oder Gemeinde ist. Ziel ist es, durch die Alltagserfahrungen der Radfahrer den politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen über das regionale Fahrradklima zu geben. Bei der Online-Umfrage unter www.fahrradklima-test.de werden 32 Fragen gestellt, für deren Beantwortung etwa zehn Minuten erforderlich sind. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert.

Quakenbrücks Bürgermeister Matthias Brüggemann, Stadtdirektor Claus Peter Poppe und Radstadtmanager Christian Wüst wünschen sich eine rege Beteiligung der Quakenbrücker. „Bei der letzten Befragung nahmen rund 150 Radler teil. Wir würden uns freuen, diesmal eine noch höhere Teilnehmerzahl ansprechen zu können. Das würde sich positiv auf die Repräsentativität des Ergebnisses auswirken“, ruft Brüggemann zum Mitmachen auf.

„besonderes Augenmerk auf den Radverkehr“

Auf die Bedeutung dieser Umfrage weist auch Claus Peter Poppe hin. „Die Ergebnisse des letzten Fahrradklima-Tests im Jahr 2016 haben konkreten Niederschlag in aktuellen politischen Entscheidungen gefunden. So wurde im Rahmen des Verkehrsentwicklungskonzeptes der Stadt Quakenbrück neben den Schwerpunktthemen Führung des Kfz-Verkehrs und Lenkung des Lkw-Verkehrs ein besonderes Augenmerk auf den Radverkehr gelegt“, macht Poppe deutlich. Christian Wüst ergänzt: „Die vom Stadtrat beschlossene Maßnahme der Einrichtung einer ersten Fahrradstraße von der Einmündung Schwarzer Weg-Schiphorst über die Kleine Mühlenstraße, Theodor-Gessner-Straße, Goldstraße vorbei an der OLB über die Theisstraße und der Straße Am Deich bis zum Artland-Gymnasium macht deutlich, dass Rat und Verwaltung es ernst meinen mit dem Thema Radstadt und für radverkehrsfreundlichere Rahmenbedingungen sorgen.“

Zuletzt gab es die Note 3,8

Bei der Befragung vor zwei Jahren gaben 158 Radfahrer aus Quakenbrück ihrer Stadt die Schulnote 3,8. Damit landete die Burgmannstadt in der Stadtgrößenklasse bis 50.000 Einwohner auf dem 190. Platz von insgesamt 364 bewerteten Städten dieser Größenordnung. Besonders positiv hatten die Befragten die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums beurteilt. Ebenso lobten sie, dass sämtliche Altersgruppen mit dem Rad unterwegs sind und viele Ziele zügig mit dem Rad erreichbar seien.

Überwiegend schlechte Noten hatten die Teilnehmer bei den Fragen zur Sicherheit beim Radfahren verteilt. So seien die Radwege zu schmal. Außerdem komme es häufig zu Konflikten mit Autofahrern, und das Falschparken auf Radwegen werde zu selten kontrolliert.