Quakenbrück Bei der Abschlussveranstaltung von der ersten Phase des deutsch-niederländischen Kooperationsprojektes „Food2020“ fiel am Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück zugleich der Startschuss für die zweite Phase.

Mehr als 50 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Forschung kamen für die Veranstaltung nach Quakenbrück. Der grenzüberschreitende Charakter des Projektes ließ sich auch an der Gästeliste ablesen: Neben dem deutschen Botschafter in den Niederlanden, Dirk Brengelmann, präsentierte Max Krämer von der Bugfoundation GmbH als Partner eines deutsch-niederländischen Unternehmenskonsortiums ein Innovationsprojekt, das im Rahmen der ersten Projektphase erfolgreich abgeschlossen wurde.

Dr. Volker Heinz, Vorstand des DIL, begrüßte als Leadpartner von „Food2020“ die Teilnehmer und zeigte sich erfreut über die positive Resonanz, ehe Projektkoordinator Christian Kircher (DIL) die Megatrends und globalen Herausforderungen der Lebensmittelbranche erläuterte und berichtete, wie „Food2020“ die Unternehmen bei der Implementierung von Innovationen unterstützt.

Während der ersten Phase des Kooperationsprojektes konnten 112 Unternehmen in Innovationsprojekte und Machbarkeitsstudien neue Produkte oder Prozesse entwickeln, 452 Unternehmen waren insgesamt an Veranstaltungen von „Food2020“ beteiligt, und 5,2 Millionen Euro kamen der deutsch-niederländischen Grenzregion zugute. Ein bereits abgeschlossenes Innovationsprojekt stellte Max Krämer von der Bugfundation GmbH vor. „Wir hatten eine Idee, Insekten als Nahrungsmittel zu nutzen. Durch „Food2020“ sind wir erst in die Lage versetzt worden, ein marktreifes Produkt zu entwickeln, und deswegen war es für uns ein Jackpot“, berichtete Krämer.

In der zweiten Projektphase wird es einen Themenkomplex aus sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen geben. Zu den Schwerpunktthemen zählen Ernährungssicherheit, nachhaltige Lebensmittel, Lebensmittelsicherheit, gesunde Lebensmittel und soziale Innovationen. Eine Bearbeitung dieser Herausforderungen erfolgt in 19 Innovationsprojekten und sieben Kleingruppen von Spezialisten, die in mehreren Sitzungen Lösungsansätze erarbeitet werden.

Das auf zweieinhalb Jahre ausgelegte Projekt wird vom DIL koordiniert und gemeinsam mit sechs Partnern aus der deutsch-niederländischen Grenzregion durchgeführt. Projektpartner auf deutscher Seite sind DIL, FPI – Food Processing Initiative und GIQS. In den Niederlanden sind die Wirtschaftsförderungsgesellschaften NOM, Oost NL, Liof – NV Industriebank und BOM in das Projekt eingebunden.