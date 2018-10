Quakenbrück Mal bedrückende Stille, mal befreiendes Lachen – was Zuhörer bei der Lesung in der Samtgemeindebücherei Artland erlebten, kennzeichnete auch die Erzählweise der Autorin. Mit 94 Jahren vermochte Ruth Weiss ihr Publikum jederzeit in ihren Bann zu ziehen. Die jüdische Schriftstellerin und Journalistin ließ im Dialog mit ihrem Begleiter und Lektor Lutz Kliche selbst bei ernster Thematik gelegentlich trockenen Humor aufblitzen – und Schlagfertigkeit.

In Fürth geboren, wurde Ruth Weiss liberal erzogen, ging mit Henry Kissinger – er gratulierte ihr 2014 zum 90. Geburtstag – zur Schule, erlebte die ersten Repressalien der nationalsozialistischen Machthaber, Ausgrenzung in der Schule und unmenschlichen Druck auf Juden. Trotzdem hatte sie nach eigenen Worten Glück im Unglück, denn die schlimmsten Gräuel blieben ihr erspart, weil ihr Vater entlassen wurde und, von Not getrieben, mit der Familie 1936 nach Südafrika auswanderte. Dort wurde sie allerdings mit den Anfängen der Apartheid konfrontiert.

Waren schon die Passagen aus ihren Büchern mehr als fesselnd, so sprang der Funke spürbar über, wenn die betagte Autorin ihre Zuhörer mitnahm auf Reisen: in das Deutschland der 1930er Jahre und nach Afrika, jedoch auch in andere Welten – gesellschaftskritisch, literarisch gelungen und fantasieanregend. Ihre tatsächliche Lebensgeschichte war ebenso spannend wie ihre Krimis oder Romane wie „Meine Schwester Sara“ – frei erfunden, jedoch mit unverkennbar autobiografischen Zügen. „Das klingt immer so, als wenn das Realität ist und nicht nur in deinem Kopf. So muss Literatur sein“, sagte ihr Gegenüber bewundernd.

Belehrungen ließ Ruth Weiss weg, auch zwischen den Zitaten. Sie mahnte, machte nachdenklich, schockierte, überraschte mit Details. Im Ersten Weltkrieg hätten sich überproportional viele „vaterlandsliebende“ Juden freiwillig als Frontsoldaten gemeldet, mehr als 30.000 das Eiserne Kreuz für Tapferkeit erhalten. Den Kampf gegen die Rassentrennung hat sie viele Jahre journalistisch begleitet; sie traf Nelson Mandela, aber auch den Diktator Robert Mugabe persönlich. Wenn sie über NS-Zeit und Antisemitismus oder Apartheid sprach, dann stets authentisch.

Antisemitismus und aufflammender Fremdenhass wie in Chemnitz waren Teil der Diskussion, aber auch die Frage, wie sehr in einer Diktatur persönliche Ängste den Mut zum Widerstand beeinflussen können. Eine positive Lebenseinstellung habe sie, so Ruth Weiss abschließend, weil sie frühzeitig fremde Kulturen kennenlernen durfte: „Zu Hause bin ich dort, wo ich Freunde habe und akzeptiert bin.“