Quakenbrück. Eine 59-jährige Frau wird in Quakenbrück weiterhin vermisst. Da sie dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, sucht die Polizei Bersenbrück unter Hochdruck und bittet um Hinweise.

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr verließ die Frau das Christliche Krankenhaus in Quakenbrück, ohne zuvor Bescheid zu geben. Dies sei nach Angaben der Polizeidienststelle sehr ungewöhnlich für die 59-Jährige, die dringend auf Medikamente angewiesen sei. Die Polizei hat bereits umfassend nach ihr gesucht, auch mit Hubschrauber. Wie die Beamten am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilten, wird die Frau weiterhin vermisst. Bislang habe es auch keine Zeugenhinweise gegeben.



Personenbeschreibung

Die Frau ist 1,76 Meter groß, hat blonde Haare, trägt ein dunkelblaues T-Shirt und eine Jeans. Sie trägt zudem ein Badehandtuch bei sich. Die Polizei bittet jeden um Hinweise, der sie gesehen oder mögliche Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort kennt. Ansprechpartner ist die Polizeidienststelle Bersenbrück unter Telefon 05439/9690.