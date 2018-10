pmNortrup Alle zwei Jahre findet wechselweise ein Besuch zwischen den Kirchengemeinden Nortrup und Klix/Sachen statt. Diesmal machte sich eine 17-köpfige Delegation aus Nortrup unter Leitung von Pastorin Angelika von Clausewitz auf die etwa 650 Kilometer lange Reise in die Oberlausitz.

Der Delegation gehörten unter anderem Pastor i.R., Lutz Schimmel und Frau Ingeborg, Edeltraut Tüting und Erika Wengh an. Diese Vier hatten sich schon vor 30 Jahren auf den Weg in die damalige DDR gemacht, um die Patenschaft mit der Gemeinde Klix zu vertiefen. Damals war so eine Reise noch mit Grenzkontrollen und anderen spannenden Erlebnissen verbunden.

Die Kirchengemeinde Klix vereinigt viele kleine Ortschaften und hat rund 600 Mitglieder. Klix liegt nahe der Stadt Bautzen in der Region Oberlausitz. Geprägt wird dieses Gebiet durch eine slawische Volksgruppe, den Sorben.

Nach einem herzlichen Empfang mit Kaffee und Kuchen ging es in die Familienquartiere. Die Gastgeber hatten ein tolles Programm vorbereitet. Die Nortruper besichtigten Kirche und Schloss in Milkel. Anschließend konnte sie an Rundflügen über die Bautzener Region teilnehmen. Höhepunkt war am Sonntag der gemeinsame Erntedankgottesdienst, bei dem Pastorin von Clausewitz die Gastpredigt hielt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen verabschiedete man sich, natürlich mit einer Gegeneinladung für die Klixer im Jahr 2020. pm