Die Sängerinnen und Sänger des Chorforums Quakenbrück freuen sich auf die 30-Jahr-Feier am Samstag, 20. Oktober, auf Gut Vehr in Quakenbrück. Foto: Chorforum Quakenbrück

Quakenbrück. Das Chorforum Quakenbrück plant aus Anlass des 30-jährigen Bestehens ein großes Konzert. Stattfinden soll es am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Feierscheune von Gut Vehr in Quakenbrück.