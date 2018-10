Quakenbrück. Die Einzelhandelskette Woolworth kommt nach Quakenbrück. Das Unternehmen will die seit Ende September leer stehenden Räume des früheren K+K-Marktes an der Langen Straße beziehen.

Die rund 1100 Quadratmeter großen Verkaufsräume an der Langen Straße 59 nahe der Hohen Pforte dürften damit nicht lange ungenutzt bleiben. Woolworth Deutschland will voraussichtlich im kommenden Jahr eine Filiale in der Burgmannstadt eröffnen. Das hat eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Als Zeitpunkt nannte sie das Frühjahr.

Unternehmen will Zahl der Standorte von 350 auf 800 erhöhen

Woolworth habe sich zum Ziel gesetzt, bundesweit und flächendeckend für die Kunden erreichbar zu sein. „Daher schließen wir mit der Eröffnung in Quakenbrück eine Lücke in unserem Filialnetz“, so die Sprecherin. Zurzeit ist das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main an mehr als 350 Standorten vertreten. Und dabei solle es nicht bleiben, „gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Kunden möchten wir mittelfristig wachsen und bundesweit 800 Filialen betreiben“.

Von Dekoartikel bis Kosmetik

Woolworth, nach eigenen Angaben als Aktionskaufhaus bezeichnet, bietet Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Kurzwaren und Wolle, Koffer, Heimtextilien, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Dazu gehören auch Eigenmarken und Markenprodukte.