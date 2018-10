Badbergen. Bedienungen, Ärzte, Müllmänner, Kassierer – in unserem Alltag haben wir immer mal wieder mit ihnen zu tun, doch selten machen wir Kunden uns darüber Gedanken, wie wir auf sie wirken. Wir haben daher einmal nachgefragt. Teil 19: bei einer Hochzeitsfotografin.

Seit fünf Jahren ist die Badbergerin Nina Feuerstein als Fotografin aktiv. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael hat sich die 29-Jährige vor allem auf Hochzeits-Shootings spezialisiert. Im Interview spricht sie über Bilder mit Dinosauriern, ein zerstörtes Kleid und einen besonders traurigen Moment während einer Trauung.

Frau Feuerstein, können Sie sich an einen besonders emotionalen Moment bei Ihren Hochzeiten erinnern?

Eigentlich ist jede Hochzeit emotional. Am schönsten sind die Momente, wenn sich das Paar bei der Trauung das erste Mal sieht. Auch wenn die Mama in der Kirche weint oder sich die Oma darüber freut, dass sie die Hochzeit noch miterleben kann. Ich fühle immer mit und muss manchmal auch schon die ein oder andere Träne zurückhalten. Zum Glück kann ich mich dann hinter der Kamera verstecken (lacht).(Weiterlesen: Autoverkäufer über Rabatte, esoterische Kunden und einen Todesfall)

Was war das außergewöhnlichste Shooting, das Sie jemals gemacht haben?

Wir haben oft verrückte Sachen angeboten, jedoch haben sich nicht wirklich welche dazu getraut, bei einem Shooting nach der Hochzeit mit dem Brautkleid vom Drei-Meter-Brett zu springen. Wir sind aber sehr oft auf Feldern, in Blumenwiesen oder auch bei starken Böen und Regen auf einem schmalen Steg zum See hinaus gegangen – und dabei ist fast unsere Ausrüstung baden gegangen.

Welche „verrückten“ Pläne hatten Sie denn vor?

Wir wollten mit den Brautpaaren schon ins Schwimmbad, damit sie dort vom Becken ins Wasser springen. Bald machen wir eventuell ein Shooting mit Kälbern. Jedoch ist bei Hochzeitspaaren nicht viel Spielraum für verrückte Sachen, da viele oft die schönen Momente festhalten wollen und der Tagesablauf immer eng geschnürt ist.

Welches Verhalten der Kunden nervt Sie?

Also, wir haben bisher noch keine Paare kennengelernt, die uns so richtig genervt haben. Wir haben uns eigentlich mit allen gut verstanden. Wenn man selbst mit guter Laune zur Hochzeit geht, kann eigentlich nichts schiefgehen. Auch wenn die Paare manchmal gestresst oder genervt sind, kommen mein Mann und ich gut mit ihnen zurecht. Natürlich sind sie aufgeregt und wollen, dass alles perfekt ist. (Weiterlesen: Quakenbrücker DJ über Helene Fischer, betrunkene Gäste und coole Küsse)

Wer ist denn nervöser vor der Hochzeit: die Braut oder der Bräutigam?

Definitiv die Braut. Sie will natürlich, dass die Fotos perfekt sind. Einige Männer haben oftmals nicht so viel Lust darauf, Bilder von sich machen zu lassen. Sie machen dann aber mit, um ihre Partnerin glücklich zu machen.

Haben Sie schon häufiger Streitigkeiten zwischen den Paaren miterlebt?

Einen richtigen Zoff noch nicht. Es gab aber schon mal eine ordentliche Zickerei, als der Bräutigam aus Versehen auf das Brautkleid der Frau getreten ist und dieses dann dadurch kaputt ging – vor der Kirche. Und bei den Terminen mit uns kommt es eigentlich auch nicht zu Streitigkeiten. Meistens redet ja nur die Braut. (lacht)

Wie anstrengend ist es, mit perfektionistischen Bräuten umzugehen?

Wir hatten bisher noch keinen Ärger mit ihnen. Aber wir versuchen auch immer, eine recht lockere Atmosphäre zu schaffen. Wir legen uns meistens keinen konkreten Plan zurecht. Aber wichtig ist es, viel mit den Bräuten zu kommunizieren. Viele sind sehr angespannt an dem Tag. Eine Braut hat sich sogar mal übergeben, weil sie so aufgeregt war. (Weiterlesen: Quakenbrücker Juwelierin über Reiseklobürsten und dreistes Feilschen)

Müssen Sie in solchen Momenten gewissermaßen eine Seelsorgerin für die Braut sein?

Ja, man muss einige Bräute schon beruhigen. Sie brauchen schon sehr viel Zuspruch. Ich glaube, durch unsere Erfahrung kann man ihnen aber auch gut mitteilen, wie alles abläuft. Und ihnen dadurch die Angst nehmen.

Haben Sie schon mal Wünsche abgelehnt?

Ganz oft sogar. Wenn die Paare Vorstellungen haben, die wir gar nicht teilen, sagen wir ihnen, dass unsere Stile nicht zusammenpassen und wir ihnen bei der weiteren Suche nach einem passenden Fotografen helfen.

Haben Sie Beispiele für Vorstellungen, die Sie abgelehnt haben?

Es kommt hin und wieder der Wunsch auf, dass die Gäste auf Bildern vor einem Dinosaurier weglaufen sollen, den wir dann künstlich einarbeiten. Das passt aber überhaupt nicht zu uns. Einige wünschen sich auch, dass es so aussehen soll, dass die Frau den Mann mit ihrem Schuh nach unten tritt. Wir wollen authentische Bilder schießen und so wenig Photoshop verwenden, wie möglich. Die Menschen sollen sich auf den Fotos wiedererkennen können.

Haben Sie auf Hochzeiten schon einen sehr traurigen Moment erlebt?

Ja, es gab mal eine Braut, deren Vater kurz vor der Hochzeit gestorben war. Das war ganz schlimm. In der Kirche haben die Angehörigen ganz doll geweint, als der Pastor gesprochen hat. Die Braut wollte unbedingt, dass ihr Vater noch bei der Hochzeit anwesend ist. Leider hat sich der Wunsch nicht erfüllt. Das war sehr traurig, weil man sich in die Menschen hineinversetzen konnte. (Weiterlesen: Ankumer Fahrlehrer über Handys, Nervosität und das Chaos in Osnabrück)

Wie schwierig ist es, in einer solchen Situation professionell zu bleiben? Sie meinten ja, dass Sie auf Hochzeiten auch schon mal mitweinen würden...

Schwierig ist es nicht. Wir verstehen uns zwar gut mit den Brautpaaren, es ist aber auch nicht so, dass wir dann mit jedem befreundet sind.

Halten Sie mit den Paaren noch Kontakt nach den Shootings?

Das kommt drauf an. Mit manchen schon, aber nicht mit allen. Es gibt Frauen, die sich nach der Hochzeit noch einmal melden, weil sie schwanger geworden sind und wollen, dass wir sie erneut fotografieren. Mit einigen Paaren sind wir sogar gut befreundet.

Wie schaffen Sie es, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern?

Wir erzählen ganz viel – und sind dabei auch manchmal etwas albern. Wir versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Manchmal machen wir dann auch ein paar Witze. So ist die Situation sehr natürlich und nicht gestellt. Wir wollen eine lockere Atmosphäre schaffen.

Denken Sie sich bei manchen Paaren, dass die Ehe wohl nicht so lange halten wird?

Am Hochzeitstag läuft alles harmonisch ab. Deshalb kennen wir kein Paar, bei dem wir gedacht haben, es wird sich bald scheiden lassen. Wir hatten einmal Braut und Bräutigam, die sich erst ein halbes Jahr lang kannten. Da haben wir uns schon gedacht: „Das kann gut laufen – oder auch nicht“. Aber ansonsten kommen solche Gedanken nicht auf.

Bekommen Sie mit, ob die Ehen halten?

Gestern haben wir erfahren, dass die erste Ehe geschieden wird. Aber trotzdem ist das bislang eine sehr gute Quote. Wir haben auch sehr wenig Hochzeiten bei Regen. Also hatten wir bisher immer recht viel Glück.

Was bereitet Ihnen auf Hochzeiten nicht so viel Spaß?

Wir sind keine Fans davon, wenn der ganze Abend nur aus Spielen besteht. Das kommt bei deutsch-russischen Hochzeiten häufiger vor. Das Programm ist dann sehr streng durchgetaktet. Für uns ist es zwar gut, weil wir immer etwas zu tun haben. Aber schön finden wir es nicht.

Wie lassen Sie sich für die Bilder inspirieren?

Eigentlich passiert das immer sehr spontan. Ganz am Anfang haben wir uns immer viele Posen aufgeschrieben und mit den Brautpaaren ein eigenes Shooting überlegt. Mit den Jahren haben wir dann aber realisiert, dass das nicht klappt. Meistens wissen wir im Vorfeld nicht, was der Mann trägt. Oder bei der Location steht der Baum nicht mehr, der da früher noch war. Wir schauen natürlich vor der Hochzeit, was zu dem Paar passen könnte. Aber vor Ort versuchen wir dann schon, die Stimmung an dem Tag auf den Fotos festzuhalten. (Weiterlesen: Quakenbrücker Friseurin über den Vokuhila, nervöse Bräute und Hygiene)

Ist schon mal eine Hochzeit kurzfristig geplatzt?

Nein, zum Glück noch nicht. Bislang ist jede Braut aufgetaucht (lacht). Es kam aber schon vor, dass ein Paar eine Hochzeit um ein halbes Jahr verschoben hat, weil Braut und Bräutigam mit der Planung nicht rechtzeitig hinterherkamen.

Was gefällt Ihnen an dem Beruf?

Jede Hochzeit ist speziell. Aber die Paare und die Gäste sind immer glücklich. Hinzu kommt, dass wir uns mit den Paaren sehr gut verstehen. Es läuft eigentlich immer sehr harmonisch ab. Da haben wir echt viel Glück. Eine Hochzeit ist ein einmaliges Erlebnis voller schöner Momente und netten Menschen, die wir gerne begleiten.

Und was gefällt Ihnen nicht so gut?

Die 5000 Fotos nach der Hochzeit zu sortieren. Wir schauen uns jedes einzelne Foto an und müssen dann entscheiden, welche aussortiert werden sollen. Wir wollen dem Paar nur die schönen Bilder anbieten. Das ist aber auch sehr anstrengend.

Sie fotografieren mit Ihrem Mann nicht nur auf Hochzeiten, sondern bieten auch noch andere Shootings an. Welche Aufträge sind die schwierigsten für Sie?

Shootings mit Babys sind anspruchsvoll. Man muss alles warm halten, die Babys gemütlich hinlegen und am Computer viel retuschieren. Da muss man schon auf sehr viele Punkte achten. (Weiterlesen: Fürstenauer Florist über Valentinstage und verzweifelte Männer)