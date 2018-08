Quakenbrück. Eine Ledermappe mit persönlichen Dokumenten haben Unbekannte bei einem Autoaufbruch in Quakenbrück gestohlen.

In der Kampstraße brachen Unbekannte, so die Polizei, zwischen Freitagabend (20.30 Uhr) und Samstagmorgen (11.45 Uhr) einen dort abgestellten schwarzen Kia Sorento auf. Anschließend durchwühlten sie das Fahrzeug, das in Höhe der Hausnummer 24 vor einem Wohnhaus abgestellt worden war.

Polizei ermittelt

Die Täter entwendeten eine Ledermappe mit persönlichen Dokumenten und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690, entgegen.