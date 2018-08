Die Auswahl an Liedern und Melodien ist groß: Dieter Schlüwe (links, hier mit Bürgermeister Karl-Heinz Budke) hat schon eine Idee, wie alle sanges- und musikbegeisterten Nortruper die Jubiläumsfeier im Jahr 2019 mitgestalten könnten. Foto: Christian Geers

Nortrup. Hinter den Kulissen wird die 850-Jahr-Feier der Gemeinde Nortrup bereits vorbereitet, gearbeitet wird an einer Chronik und an einem Dorffilm. Nun wenden sich Nortrups Chefmusiker Dieter Schlüwe und Bürgermeister Karl-Heinz Budke mit einem Aufruf an alle sanges- und musikbegeisterten Einwohner: Sie werden für die musikalische Gestaltung des Festkommers am Samstag, 16. März 2019, gebraucht.