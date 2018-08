Menslage. Das sonnige Wetter der vergangenen Wochen ist in Menslage zwei unbekannten Täter wohl zu Kopf gestiegen: Sie stahlen zwei Sonnenschirme.

Tatort war die Seniorenwohnanlage der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Schevenwiese in Menslage, teilte die Polizei mit. Die Täter hatten dem Bericht zufolge in der Nacht zu Mittwoch von zwei Terrassen jeweils zwei Sonnenschirme entwendet. In einem Fall nahmen sie auch den Sonnenschirmständer mit.

Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Sonnenschutzes nimmt die Polizei Menslage, Telefon 05431/903326, entgegen.