Nortrup. Große Ereignisse werfen ihre Schatten heraus – oder in diesem Fall – ihre Fahnen: Erntebruder Klaus Blonske initiierte mit dem Aufhängen blau-gelber Fahnen eine tolle Aktion für das Erntefest am kommenden Wochenende.

Viele Schmück- und Straßengemeinschaften engagieren sich in Nortrup jedes Jahr und sorgen dafür, dass die Straßen sich festlich herausgeputzt zum Festumzug am Sonntag präsentieren. Mit den neuen Fahnen, die an den Straßenlaternen entlang der Farwickstraße von einem Team um Klaus Blonske aufgehängt wurden, und den großen Fahnen in den beiden Kreiseln wird schon seit einigen tagen auf das große Nortruper Volksfest hingewiesen.

Bürgermeister Karl-Heinz Budke und der Präsident des Erntevereins Jörg Rode schauten beim Aufhängen vorbei und bedankten sich bei Blonske für dessen Initiative mit einem dreifachen „Ernte gut“.