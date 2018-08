Auf dem Bahnhofsgelände erwarten die Gäste sowohl lokale als auch überregionale Bands. Foto: Lena Kolde/Archiv

Quakenbrück. Auf dem Quakenbrücker Bahnhofsgelände treten bei „Rock für Tibet“ am Freitag, 24. August 2018, wieder lokale und überregionale Künstler für den guten Zweck auf. Um 19 Uhr startet das Open-Air-Konzert, dessen Erlös zu 100 Prozent in Hilfsprojekte in Asien fließen.