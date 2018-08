Nortrup. Am zweiten Wochenende im August feiert die Gemeinde Nortrup ihr Erntefest. Die Einwohner sind schon gespannt, welches Königspaar den Ernteverein in das Jubiläumsjahr 2019 führt.

Sein 125-jähriges Bestehen feiert der Ernteverein 2019 – und da solche Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, ist das Jubiläum auch heute schon Thema im Verein. Aber erst einmal wird das Erntefest 2018 gefeiert.

Auftakt am Samstag mit Kränzen

Los geht es am Samstag, 11. August, um 14 Uhr mit dem Kränzen des Festplatzes und des Festzeltes. Um 16.30 Uhr beginnt das Fest mit dem Hissen der Fahnen und der Abnahme des Festplatzes durch den amtierenden Erntekönig Michael Hengehold, Kornkönig Stephan Middelkamp und Kinderkönig Luca Lünnemann. Ab 21 Uhr steigt die „Blau-Gelbe-Nacht“ mit der Band Into the light.

Treffen im „Königspark“ am Mühlenweg

Am Sonntag, 12. August, geht es weiter mit der Königsabholung am „Königspark“ am Mühlenweg. Dazu formiert sich um 12.45 Uhr der Festumzug mitsamt Reitern und Mottowagen zunächst auf dem Parkplatz Farwick. Neben dem Ernteverein treten der Schützenbund Nortrup-Loxten, der Schützenverein Suttrup und der Schützenbund Talge-Langen sowie der Musikverein Nortrup und die Feuerwehrkapelle Vörden an. Die amtierenden Majestäten nebst Gefolge erwarten den Umzug dann im „Königspark“, dort lädt König Michael zum „Königsbier“ ein.

Festumzug startet am Sonntag um 14 Uhr

Im Anschluss, etwa gegen 14 Uhr, geht es weiter: Der Festumzug führt durch die geschmückten Straßen Nortrups und nimmt folgenden Verlauf: vom Mühlenweg über die Farwickstraße zum Loxter Kreisel und dann über die Hauptstraße, Buchenweg, Rodberdingstraße, Lindenweg, Tannenweg, Buchenweg, Gartenstraße, Mühlenweg, Farwickstraße und Kirchstraße zu Brundiers Festwiese. Auf dem Festplatz warten Karussells und Spielbuden, der Ernteverein lädt zum Preis-Lotto und Preisknobeln ein. Der Musikverein Nortrup spielt und auf die Mädchen und Jungen wartet eine Kinderbelustigung mit Preisen.

Neue Majestäten gesucht

Das Kinderkönigsschießen eröffnet Luca Lünnemann, Michael Hengelhold gibt als amtierender König gegen 17 Uhr den ersten Schuss auf den Königsadler ab. Um 18 Uhrerfolgt die Proklamation des Kinderkönigs, die neue Majestät des Erntevereins wird auf dem Festball mit DJ Dust‘n Music gekürt.

Kornkönig wird am Montag ermittelt

Am Montag, 11. August, steht für alle Erntebrüder zunächst um 10 Uhr der Frühschoppen mit Unterhaltung und Freibier an. Um 16 Uhr heißt es mit dem Musikverein Nortrup „Antreten“ zur Abholung des Kornkönigs Stephan Middelkamp sowie des neuen Erntekönigs. Auf dem Festplatz herrscht wieder Volksfeststimmung und es wird ein neuer Kornkönig ausgeschossen.

Anzeige Anzeige

Die Stimmungsband 4ever übernimmt am Montag ab 21 Uhr die Regie über das Tanzvergnügen zum Ausklang des Nortruper Erntefestes.