Quakenbrück. Eine kaputte Heizung hat am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz in Quakenbrück gesorgt.

Bewohner eines Hauses in Quakenbrück-Neustadt alarmierten am Montag gegen 21 Uhr die Feuerwehr, weil sie einen Schwefelgeruch wahrnahmen. Es wurde vermutet, dass Gas austritt. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus. Außerdem war ein Rettungswagen vor Ort. Schnell stellte sich raus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Eine kaputte Heizung in dem Haus hatte den Geruch ausgelöst.