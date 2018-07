Sportfischer legen Laichzonen in Quakenbrück an MEC öffnen

Genehmigt und für gut befunden: Detailliert erklärt Wolfgang Rötker (Zweiter von links) die Pläne Bürgermeister Matthias Brüggemann, Franz-Josef Otte, Andreas Henemann, Michael Abeln und SFVQ-Arbeitsdienstleiter Jakow Hase (von links). Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Baggerarbeiten und Lkw-Fahrten sind ab sofort am Feriensee zu beobachten – ein Eingriff auf Zeit, der langfristig der Natur auf die Sprünge helfen soll: Der Fischereiverein Quakenbrück lässt zwei große Laichzonen am nördlichen Seeufer in der Nähe der Dinklager Straße anlegen.