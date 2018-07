Anschauungsunterricht für alle Generationen gab Gerrit Öhm (links), Ökologiestudent und UN-Jugenddelegierter, in Biotopen auf der Neustadt und in Borg-Wasserhausen. Foto: Öhm

Quakenbrück/Menslage. Einblicke in die spannungsreiche Welt der Biodiversität gab Gerrit Öhm, UN-Jugenddelegierter und Student der Ökologie aus Menslage, bei zwei naturkundlichen Führungen. Im Grünzug an der Artlandstraße und in selbst entworfenen und angelegten Biotopen in Borg-Wasserhausen lernten die Teilnehmer, was Laien mit einfachen Mitteln für eine intakte Umwelt tun können.