Blues, Soul, Schmusesongs oder Hardrock: Die Gruppe Feelin‘ good verstand es, ihr Publikum im Garten des Lokales Karbarosa in Menslage schnell auf Betriebstemperatur zu bringen. Foto: Bernard Middendorf

Menslage. Feelin‘ good – der Name erzeugt Erwartungen, und die wurden prompt erfüllt. Die Band aus dem Altkreis Bersenbrück beherrscht das Repertoire der 1960er- und 1970er-Jahre virtuos, ob Blues, Rock oder Soul. Santana, ob Stevie Wonder, Joe Cocker, James Brown oder Blues Brothers. So genossen nicht nur ältere Jahrgänge im Karbarosa ein Rockkonzert zwischen in Menslage Emotionen und Gänsehaut.