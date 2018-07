Müll setzt Gartenhaus in Quakenbrück in Brand MEC öffnen

Quakenbrück. In der Artlandstraße in Quakenbrück hat am Dienstagmittag ein Gartenhaus gebrannt. Die Polizei schließt eine Straftat aus.