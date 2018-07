Mit Musik geht vieles leichter: Jan und Libett und der Marktausschuss warben am Montag in Quakenbrück für den Stoppelmarkt in Vechta. Foto: Christian Geers

Quakenbrück. Jan und Libett, die beiden Originale des Stoppelmarktes in Vechta, haben am Montagnachmittag in Quakenbrück Werbung für einen der ältesten Märkte in Nordwestdeutschland gemacht. Das Fest auf der Westerheide in Vechta beginnt am Donnerstag, 16. August, und dauert bis Dienstag, 21. August.