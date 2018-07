Bewohnerin schlägt Einbrecher in Menslage in die Flucht MEC öffnen

In Menslage ist ein unbekannter Mann in einen Imbiss in der Dorfmitte eingestiegen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst

Menslage. Ein unbekannter Mann ist am Samstag in einen Imbiss in der Dorfmitte eingebrochen. Als eine Hausbewohnerin ihn entdeckte, flüchtete er.