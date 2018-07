Anhänger mit Stroh in Badbergen in Flammen – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen in Badbergen auf eine Scheune übergriffen. Foto: NWM-TV

Badbergen. In Badbergen ist am Dienstagabend ein mit Stroh beladener Anhänger in Brand geraten und vor einem Bauernhaus zum Stehen gekommen. Die etwa 100 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die Scheune übergriff.