Menslage. Einbrecher haben in den vergangenen Tagen Elektrowerkzeuge und Gartengeräte aus einem Schuppen und einer Garage in Menslage gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilte, brachen unbekannte Täter zwischen Dienstag, 15. Mai 2018 und Donnerstagnachmittag, 17. Mai 2018, an der Winkumer Straße in einen Geräteschuppen ein. Die Täter schlichen sich unbemerkt auf das in Nähe der Löninger Straße befindliche Grundstück und brachen die Schuppentür auf. Sie erbeuteten einen grün-weißen Aufsitzmäher der Marke Viking sowie diverse Elektrowerkzeuge der Marke Stihl. Hinweise dazu nimmt die Polizei Fürstenau, Telefon 05901/95950 entgegen.

Im Zeitraum zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen brachen die Täter an der Renslager Straße in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Dort nahmen sie diverse Gartengeräte, darunter ein Aufsitzrasenmäher der Marke Viking, ein schwarzes Herrensportrad der Marke Godewind und Werkzeug mit.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Transportfahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, entgegen.