pm Quakenbrück. Ungefähr 50 Schüler des Jahrgangs sieben der Oberschule Artland aus Quakenbrück haben im Rahmen des Religionsunterrichts die Bait-ul-Qaadir-Moschee in Vechta besucht.

Die Bait-ul-Qaadir-Moschee in Vechta besucht wurde erst 2015 eröffnet und gehört zu den wenigen neu gebauten Moscheen in Niedersachsen, heißt es in der Pressemitteilung der Oberschule. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Barbara Meyer und Michaela Lauterfeld wurden die Jugendlichen vom Vorsitzenden der Ahmadiyya-Gemeinde begrüßt und anschließend durch die Räume der Moschee geführt. Zunächst besichtigten sie den Waschraum, in dem Muslime sich vor dem Gebet rituell waschen. Danach wurde der Gebetsraum der Moschee besichtigt, in dem sich die Mitglieder der Gemeinde zum gemeinsamen Gebet versammeln, und in dem der Imam jeder muslimischen Gemeinde die Freitagspredigt hält.

Vorsitzenden der Ahmadiyya-Gemeinde beantwortet Fragen

Interessant für die Schüler der Oberschule Artland seien sicherlich die architektonischen Unterschiede zwischen der Moschee in Vechta und einer christlichen Kirche gewesen, heißt es weiter, da diese neben einer Kuppel auch zwei neun Meter hohe Zierminarette habe. Nach der Besichtigung hatten die Schüler die Möglichkeit, Fragen an den Vorsitzenden der Gemeinde zu richten, die ihnen offen und ehrlich beantwortet wurden. Als Zeichen der Gastfreundlichkeit wurde den Quakenbrückern außerdem Getränke und Süßigkeiten gereicht. Der Tenor der Fragerunde war laut Michaela Lauterfeld, dass die Ahmadiyya-Gemeinde von Vechta eine Gemeinde sei wie jede christliche auch. Man sei offen für Gäste und deren Fragen und zum Dialog bereit.