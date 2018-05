Menslage. Anlässlich des Jubelschützenfestes Anfang August, hat der Schützenverein Menslage ein Jubiläums-Pokalschießen ausgerichtet. Alle Vereine, die beim Jubelfest mit dabei sein werden, waren jetzt auch zum Jubiläums-Pokalschießen eingeladen.

Das Event, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung, sei bestens besucht gewesen. Um alle teilnehmenden Vereine unterbringen zu können, sei die Veranstaltung an fünf Abenden in der Schießanlage in Menslage ausgerichtet worden.

Laut Vereinsangaben wurden insgesamt 33 Pokale ausgeschossen. Am letzten Abend habe dann die große Pokalübergabe stattgefunden. Hervorzuheben sei der Jubiläumspokal, den der Überhäsige-Schützenverein mit 207,1 Ringen erkämpfen konnte. Präsident Michael Behling dankte den teilnehmenden Vereinen für die tollen Leistungen und insbesondere den Schießmeistern für den reibungslosen Ablauf. Dies sei ein toller Einstieg in die kommenden Veranstaltungen zum Jubelfest gewesen, freute sich der Präsident.